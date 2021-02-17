В Нигерии в результате жестокого террористического нападения погиб один человек и несколько были ранены. Боевики 17 февраля атаковали государственный колледж-интернат в обществе Кагара, что в штате Нигер.

Около двух часов ночи вооруженная группа людей ворвалась в учебное заведение и похитила десятки учеников и преподавателей. Бандиты были одеты в военную форму.

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Количество похищенных неизвестно

Представитель местных властей отметил, что пока неизвестно количество похищенных людей. По его словам, нескольким детям и взрослым удалось скрыться.

Со своей стороны, один жителей Кагары Абубакар Мохаммед рассказал, что видел, как утром полиция доставала мертвое тело ученика из общежития.

Они (нападавшие – 24 канал) заставили сотрудников отвести их в общежитие к детям. Там похитили учеников с некоторыми сотрудниками. Они убили одного из школьников в общежитии. Его тело сейчас находится в полицейском участке Кагары,

– сказал мужчина.

Местных жителей предупреждали о нападении

Абубакар Мохаммед добавил, что вечером местные жители получили информацию о том, что боевики приближаются к Кагаре. Однако люди не знали, где именно нападут бандиты.

Обратите внимание! На севере Нигерии действует террористическая группировка "Боко Харам", которая объявила себя частью "Исламского государства".

Общество Кагара в Нигерии: карта