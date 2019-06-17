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      У Нігерії діти підірвали себе серед натовпу: загинули 30 людей

      128 Читать новость на русском
      У Нігерії діти підірвали себе серед натовпу
      У Нігерії діти підірвали себе серед натовпу / www.independent.co.uk

      У Нігерії троє терористів-смертників влаштували теракт на півночі Нігерії, завдяки якому загинуло 30 людей. Згодом виявилося, що підірвали себе дві дівчинки та хлопчик.

      Теракт стався у місті Кондуга у неділю близько 21 години в залі, де вболівальники дивилися футбол, передає сайт Independent. Через деякий час пролунали ще два вибухи – смертники підірвали себе у натовпі у барі.

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      В результаті теракту 30 людей загинули, ще понад 40 поранених. Як повідомляє CNN, трьома смертниками, які підірвали себе, були дві дівчинки й один хлопчик.

      Наразі ще ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Проте, в регіоні регулярно здійснюють напади бойовики терористичного угруповання "Боко Гарам". Терористи, для досягнення своїх цілей, часто вербують дітей, яких вони викрадають із сіл на півночі Нігерії.

      blog_ava
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      сьогодні
      3018
      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Нігерія Теракт Вибух
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