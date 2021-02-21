В Нигерии 21 февраля разбился военный самолет King Air 350. Катастрофа произошла вблизи аэропорта столицы Абуджи. По словам очевидцев, борт полностью сгорел.

Члены экипажа подали сигнал о том, что у самолета отказал двигатель. Пилоту удалось отвести воздушное судно от жилых районов, после чего лайнер упал в поле. Об этом сообщил глава авиации Нигерии Хади Сирика в твиттере.

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Местные СМИ утверждают, что на борту находились 8 человек – все они погибли

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