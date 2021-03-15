Сильная снежная буря накрыла центральную часть США 14 марта. Из-за мощных метелей в штате Колорадо отменили более 2 тысяч рейсов.

Центральные штаты охватил шторм в виде снега, града и проливного дождя.

Читайте также Снегопады и поваленные деревья: Украину охватила непогода – видео

Непогода в США

Стихия нанесла удар таким штатам: Миссури, Канзас, Небраска. Там шторм спровоцировал наводнения. Также сильный снегопад и дождь в течение всего дня шли в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте.

В Колорадо из-за метели отменили более 2 тысяч рейсов. Кроме того, непогода вызвала перебои в электросети.

В некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 сантиметров осадков.

Синоптики предупреждают, что непогода двинется на восток. А начиная с 16 – 17 марта, торнадо и град будут бурлить и на юге США.

Обратите внимание! В то же время несколько государств на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове охватила песчаная непогода. С пятницы, 12 марта, от мощных бурь страдали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Ирак.

Halfway through this massive snow storm in Colorado



At about a foot 1/2 of snow right now. Expecting 3-4 feet pic.twitter.com/0ewbfQkuPw — JoshOG (@JoshOG) March 14, 2021