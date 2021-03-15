США накрыли мощные метели: отменили более 2 тысяч авиарейсов
Сильная снежная буря накрыла центральную часть США 14 марта. Из-за мощных метелей в штате Колорадо отменили более 2 тысяч рейсов.
Источник:ABC News
Центральные штаты охватил шторм в виде снега, града и проливного дождя.
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Непогода в США
Стихия нанесла удар таким штатам: Миссури, Канзас, Небраска. Там шторм спровоцировал наводнения. Также сильный снегопад и дождь в течение всего дня шли в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте.
В Колорадо из-за метели отменили более 2 тысяч рейсов. Кроме того, непогода вызвала перебои в электросети.
В некоторых штатах северо-востока США выпало около 70 сантиметров осадков.
Синоптики предупреждают, что непогода двинется на восток. А начиная с 16 – 17 марта, торнадо и град будут бурлить и на юге США.
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