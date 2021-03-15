Китай накрыла сильнейшая песчаная буря за последние 10 лет: фото, видео
Песчаная буря 15 марта накрыла Пекин и распространяется и на другие провинции и регионы. Два аэропорта китайской столицы отменили примерно 400 авиарейсов.
Источник:24 канал
По прогнозам метеорологов, буря коснется регионов от Северо-Западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.
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Песчаная буря накрыла Китай
Из-за стихии в Китае объявили желтый уровень опасности. Песчаная буря, бушующая в северной части страны, стала самой мощной за последнее десятилетие.
Утром 15 марта в Пекин и другие населенные пункты пришли сильные ветры. По данным ученых, концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ. Все вокруг приобрело желтый цвет.
Аэропорты в Пекине из-за погодных условий отменили более 400 авиарейсов.
Последствия стихии
Сейчас информации о пострадавших или погибших нет. Однако более 80 человек считают пропавшими без вести.
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