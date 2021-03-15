Песчаная буря 15 марта накрыла Пекин и распространяется и на другие провинции и регионы. Два аэропорта китайской столицы отменили примерно 400 авиарейсов.

По прогнозам метеорологов, буря коснется регионов от Северо-Западного Синьцзян-Уйгурского автономного района до северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией.

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Песчаная буря накрыла Китай

Из-за стихии в Китае объявили желтый уровень опасности. Песчаная буря, бушующая в северной части страны, стала самой мощной за последнее десятилетие.

Утром 15 марта в Пекин и другие населенные пункты пришли сильные ветры. По данным ученых, концентрация мелких твердых частиц в воздухе в 160 раз превышает норму, установленную ВОЗ. Все вокруг приобрело желтый цвет.

Аэропорты в Пекине из-за погодных условий отменили более 400 авиарейсов.

Последствия стихии

Сейчас информации о пострадавших или погибших нет. Однако более 80 человек считают пропавшими без вести.

Напомним, на днях песчаная непогода охватила несколько государств на Ближнем Востоке и Аравийском полуострове. С пятницы, 12 марта, от мощных бурь страдали Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар и Ирак.

Beijing, China enveloped with 'most intense sandstorm' in a decade



China’s capital and a wide swath of the country’s north were enveloped Monday in the worst sandstorm in a decade, leading to the cancelation of hundreds of flights (Wire photos) | via @AP pic.twitter.com/jdf5os6WCS — The Philippine Star (@PhilippineStar) March 15, 2021

Dangerous conditons in Beijing, China as major sandstorm (largest in at least 10 years) causes huge disruption today.



Via @shen_shiwei pic.twitter.com/YZ14PtKDlU — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) March 15, 2021