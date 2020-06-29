Индию накрыло мощное наводнение: более миллиона пострадавших, есть жертвы – фото, видео
Муссонные ливни вызвали мощное наводнение в индийском штате Ассам. Из-за этого более миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере 20 человек погибли.
Ситуация с каждым часом становится лишь более критичной, сообщает издание NDTV.
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Из-за обильных осадков вышла из берегов одна из крупнейших рек в мире – Брахмапутра. Она затопила более 2 тысяч деревень в регионе Ассам, который ежегодно страдает от сезонных наводнений. Всего пострадали жители 23 из 33 районов штата.
Уровень воды в реке уже превысил уровень опасности на 20 сантиметров, каждый час он поднимается на 1 – 2 сантиметра.
Под водой, в частности, оказался национальный парк Казиранга, где обитают редкие носороги.
Неутешительные прогнозы
По словам экспертов, уровень воды в реке будет повышаться и в дальнейшем, ведь в ближайшие три дня ожидается увеличение количества осадков. Местное правительство уже создало 144 лагеря помощи, туда переселили более 28,5 тысяч человек.
Ситуацию в штате контролируют военные проводят спасательные операции, а также обеспечивают соблюдение социальной дистанции в убежищах, чтобы не допустить распространения коронавирус COVID-19.