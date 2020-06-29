Муссонные ливни вызвали мощное наводнение в индийском штате Ассам. Из-за этого более миллиона местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По меньшей мере 20 человек погибли.

Ситуация с каждым часом становится лишь более критичной, сообщает издание NDTV.

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Из-за обильных осадков вышла из берегов одна из крупнейших рек в мире – Брахмапутра. Она затопила более 2 тысяч деревень в регионе Ассам, который ежегодно страдает от сезонных наводнений. Всего пострадали жители 23 из 33 районов штата.

As every year, the rainy season in India is a disaster, especially for the poor.

A real flood!

Please take a look at this!

(not my photos)



Flood Alerts in Parts of Assam; N/E States on Red Alert as Heavy Rain Continueshttps://t.co/5c6RY4M74Nhttps://t.co/LErNofy2Op

the wire pic.twitter.com/J6VQDqKTkt — Kerstin K Koppel (@kesskoppel) June 25, 2020

Bihar is India's most flood-prone state and now it's on high alert. Due to heavy rain, many houses got damaged.

There r peoples in my locality, who can't even sleep in their house due to dripping water from the roof.

Anyone would like to donate for plastic shelter? pic.twitter.com/VECipN3tzv — Shaikh Tabinda (@Shaikhtabi2) June 28, 2020

Dear @TheVikasKhanna Sir, it is my painful duty to inform you that there is small village in the state of Meghalaya in India known as Hallidayganj where 100's of people are being affected by flood. They lost their home as you can see they are staying roadside. Therefore I am.. pic.twitter.com/xUBY9dWwoB — Nasim Hamid (@islam_nasim) June 28, 2020

Уровень воды в реке уже превысил уровень опасности на 20 сантиметров, каждый час он поднимается на 1 – 2 сантиметра.

Под водой, в частности, оказался национальный парк Казиранга, где обитают редкие носороги.

Flood hit Kaziranga National Park in Assam. Floods induced by incessant rains in Assam for the last few days also hit Kaziranga National Park which is known for one-horned rhinos. Several areas of the national park have been inundated by floodwaters. pic.twitter.com/fEfkN2dei6 — Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) June 27, 2020

Flood hits 21 Assam districts. over 5 lakh have been affected in ongoing flood. Altogether 19 persons have died. Even Oil India Limited had to call off all activities related to capping of gas well blowout at Baghjan. pic.twitter.com/UlsfzWl2VX — Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) June 28, 2020

#Assam: Villages in Dibrugarh district flooded following heavy rainfall | Track latest news updates here https://t.co/FocfvN1GDt#Flood pic.twitter.com/vMrfMxDjXD — Economic Times (@EconomicTimes) June 29, 2020

Неутешительные прогнозы

По словам экспертов, уровень воды в реке будет повышаться и в дальнейшем, ведь в ближайшие три дня ожидается увеличение количества осадков. Местное правительство уже создало 144 лагеря помощи, туда переселили более 28,5 тысяч человек.

Ситуацию в штате контролируют военные проводят спасательные операции, а также обеспечивают соблюдение социальной дистанции в убежищах, чтобы не допустить распространения коронавирус COVID-19.

Справка. По состоянию на 29 июня в Индии подтвердили 548 318 случаев заражения COVID-19. Почти 7 500 из них – диагностировали у жителей Ассама. В общем 321 723 пациентам в стране удалось выздороветь. 16 475 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.