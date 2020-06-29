Мусонні зливи викликали потужну повінь у індійському штаті Ассам. Через це понад мільйон місцевих мешканців були змушені покинути свої будинки. Щонайменше 20 людей загинули.

Ситуація з кожною годиною стає лише критичнішою, повідомляє видання NDTV.

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Через потужні опади вийшла з берегів одна з найбільших річок в світі – Брахмапутра. Вона затопила понад 2 тисячі сіл в регіоні Ассам, який щороку страждає від сезонних повеней. Загалом постраждали мешканці 23 з 33 районів штату.

As every year, the rainy season in India is a disaster, especially for the poor.

A real flood!

Please take a look at this!

(not my photos)



Flood Alerts in Parts of Assam; N/E States on Red Alert as Heavy Rain Continueshttps://t.co/5c6RY4M74Nhttps://t.co/LErNofy2Op

the wire pic.twitter.com/J6VQDqKTkt — Kerstin K Koppel (@kesskoppel) June 25, 2020

Bihar is India's most flood-prone state and now it's on high alert. Due to heavy rain, many houses got damaged.

There r peoples in my locality, who can't even sleep in their house due to dripping water from the roof.

Anyone would like to donate for plastic shelter? pic.twitter.com/VECipN3tzv — Shaikh Tabinda (@Shaikhtabi2) June 28, 2020

Dear @TheVikasKhanna Sir, it is my painful duty to inform you that there is small village in the state of Meghalaya in India known as Hallidayganj where 100's of people are being affected by flood. They lost their home as you can see they are staying roadside. Therefore I am.. pic.twitter.com/xUBY9dWwoB — Nasim Hamid (@islam_nasim) June 28, 2020

Рівень води у річці вже перевищив рівень небезпеки на 20 сантиметрів, щогодини він підіймається на 1 – 2 сантиметри.

Під водою, зокрема, опинився національний парк Казіранга, де мешкають рідкісні носороги.

Flood hit Kaziranga National Park in Assam. Floods induced by incessant rains in Assam for the last few days also hit Kaziranga National Park which is known for one-horned rhinos. Several areas of the national park have been inundated by floodwaters. pic.twitter.com/fEfkN2dei6 — Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) June 27, 2020

Flood hits 21 Assam districts. over 5 lakh have been affected in ongoing flood. Altogether 19 persons have died. Even Oil India Limited had to call off all activities related to capping of gas well blowout at Baghjan. pic.twitter.com/UlsfzWl2VX — Nandan Pratim Sharma Bordoloi (@NANDANPRATIM) June 28, 2020

#Assam: Villages in Dibrugarh district flooded following heavy rainfall | Track latest news updates here https://t.co/FocfvN1GDt#Flood pic.twitter.com/vMrfMxDjXD — Economic Times (@EconomicTimes) June 29, 2020

Невтішні прогнози

За словами експертів, рівень води в річці підвищуватиметься й надалі, адже у найближчі три дні очікується збільшення кількості опадів. Місцевий уряд вже створив 144 табори допомоги, туди переселили понад 28,5 тисяч людей.

Ситуацію у штаті контролюють військові: проводять рятувальні операції, а також забезпечують дотримання соціальної дистанції в притулках, аби не допустити поширенню коронавірусу COVID-19.

Довідка. Станом на 29 червня в Індії підтвердили 548 318 випадків зараження COVID-19. Майже 7 500 з них – діагностували у мешканців Ассаму. Загалом 321 723 пацієнтам в країні вдалося одужати. 16 475 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.