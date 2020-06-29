Індію накрила потужна повінь: понад мільйон постраждалих, є жертви – фото, відео
Мусонні зливи викликали потужну повінь у індійському штаті Ассам. Через це понад мільйон місцевих мешканців були змушені покинути свої будинки. Щонайменше 20 людей загинули.
Ситуація з кожною годиною стає лише критичнішою, повідомляє видання NDTV.
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Через потужні опади вийшла з берегів одна з найбільших річок в світі – Брахмапутра. Вона затопила понад 2 тисячі сіл в регіоні Ассам, який щороку страждає від сезонних повеней. Загалом постраждали мешканці 23 з 33 районів штату.
Рівень води у річці вже перевищив рівень небезпеки на 20 сантиметрів, щогодини він підіймається на 1 – 2 сантиметри.
Під водою, зокрема, опинився національний парк Казіранга, де мешкають рідкісні носороги.
Невтішні прогнози
За словами експертів, рівень води в річці підвищуватиметься й надалі, адже у найближчі три дні очікується збільшення кількості опадів. Місцевий уряд вже створив 144 табори допомоги, туди переселили понад 28,5 тисяч людей.
Ситуацію у штаті контролюють військові: проводять рятувальні операції, а також забезпечують дотримання соціальної дистанції в притулках, аби не допустити поширенню коронавірусу COVID-19.