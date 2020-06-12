На Заході Індії розташоване унікальне озеро-кратер, яке утворилося від падіння метеорита. Буквально за одну ніч воно змінило колір із зеленого до яскраво-рожевого.

У мережі з'явилися яскраві фото, які зробили на березі озера, а також зі супутника, повідомляє Sciense Alert.

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Рідкісне явище здивувало навіть експертів. Однак їм вдалося знайти пояснення.

На колір вплинули водорості

Солоність в озері зросла, коли рівень води у 2020 році різко знизився. Воно також стало теплішим, що призвело до заростання водоростями,

– заявив геолог Гаджанан Харат.

За його словами, коли вода нагрівається, водорості червоніють. Тому й озеро набуло рожевого відтінку.

Зміна забарвлення може бути пов’язана з карантином

Деякі експерти кажуть, що така різка зміна кольору може бути пов'язана з карантином у світі через пандемію COVID-19. Внаслідок цього у різних куточках світу природа почала змінюватися та відроджуватися.

Зі закриттям заводів та офісів на кілька місяців блакитне небо повернулося в забруднені міста Індії, можливо, це вплинуло на озеро,

– пояснюють експерти.

Однак точніші висновки будуть після проведення наукового аналізу.



Озеро було зеленого кольору (зліва), а за ніч стало рожевим (справа) / Фото Marco Langbroek

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