В Індії метеоритне озеро-кратер змінило колір за ніч: дивовижні фото
На Заході Індії розташоване унікальне озеро-кратер, яке утворилося від падіння метеорита. Буквально за одну ніч воно змінило колір із зеленого до яскраво-рожевого.
У мережі з'явилися яскраві фото, які зробили на березі озера, а також зі супутника, повідомляє Sciense Alert.
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Рідкісне явище здивувало навіть експертів. Однак їм вдалося знайти пояснення.
На колір вплинули водорості
Солоність в озері зросла, коли рівень води у 2020 році різко знизився. Воно також стало теплішим, що призвело до заростання водоростями,
– заявив геолог Гаджанан Харат.
За його словами, коли вода нагрівається, водорості червоніють. Тому й озеро набуло рожевого відтінку.
Зміна забарвлення може бути пов’язана з карантином
Деякі експерти кажуть, що така різка зміна кольору може бути пов'язана з карантином у світі через пандемію COVID-19. Внаслідок цього у різних куточках світу природа почала змінюватися та відроджуватися.
Зі закриттям заводів та офісів на кілька місяців блакитне небо повернулося в забруднені міста Індії, можливо, це вплинуло на озеро,
– пояснюють експерти.
Однак точніші висновки будуть після проведення наукового аналізу.
Озеро було зеленого кольору (зліва), а за ніч стало рожевим (справа) / Фото Marco Langbroek
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Що відомо про озеро-кратер Лонар
- Воно утворилося приблизно через 50 тисяч років після падіння метеорита на Землю.
- Розташоване озеро приблизно за 500 кілометрів від фінансової столиці Індії Мумбаї, у штаті Махараштра.
- Є популярним серед мандрівників та екологів.