В Индии метеоритное озеро-кратер изменило цвет за ночь: удивительные фото
На западе Индии расположено уникальное озеро-кратер, которое образовалось после падения метеорита. Буквально за одну ночь оно изменило цвет с зеленого на ярко-розовый.
В сети появились яркие фото, которые сделали на берегу озера, а также со спутника, сообщает Sciense Alert.
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Редкое явление удивило даже экспертов. Однако им удалось найти объяснение.
На цвет повлияли водоросли
Соленость в озере выросла, когда уровень воды в 2020 году резко снизился. Оно также стало теплее, что привело к зарастанию водорослями,
– заявил геолог Гаджанан Харат.
По его словам, когда вода нагревается, водоросли краснеют. Поэтому и озеро приобрело розовый оттенок.
Изменение цвета может быть связано с карантином
Некоторые эксперты говорят, что такая резкая смена цвета может быть связана с карантином в мире из-за пандемии COVID-19. Вследствие этого в разных уголках мира природа начала меняться и возрождаться.
С закрытием заводов и офисов на несколько месяцев голубое небо вернулось в загрязненные города Индии, возможно, это повлияло на озеро,
– объясняют эксперты.
Однако точные выводы будут после проведения научного анализа.
Озеро было зеленого цвета (слева), а за ночь стало розовым (справа) / Фото Marco Langbroek
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Что известно про озеро-кратер Лонар
- Оно образовалось примерно через 50 тысяч лет после падения метеорита на Землю.
- Расположено озеро примерно в 500 километрах от финансовой столицы Индии Мумбаи в штате Махараштра.
- Популярно среди путешественников и экологов.