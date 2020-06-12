На западе Индии расположено уникальное озеро-кратер, которое образовалось после падения метеорита. Буквально за одну ночь оно изменило цвет с зеленого на ярко-розовый.

В сети появились яркие фото, которые сделали на берегу озера, а также со спутника, сообщает Sciense Alert.

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Редкое явление удивило даже экспертов. Однако им удалось найти объяснение.

На цвет повлияли водоросли

Соленость в озере выросла, когда уровень воды в 2020 году резко снизился. Оно также стало теплее, что привело к зарастанию водорослями,

– заявил геолог Гаджанан Харат.

По его словам, когда вода нагревается, водоросли краснеют. Поэтому и озеро приобрело розовый оттенок.

Изменение цвета может быть связано с карантином

Некоторые эксперты говорят, что такая резкая смена цвета может быть связана с карантином в мире из-за пандемии COVID-19. Вследствие этого в разных уголках мира природа начала меняться и возрождаться.

С закрытием заводов и офисов на несколько месяцев голубое небо вернулось в загрязненные города Индии, возможно, это повлияло на озеро,

– объясняют эксперты.

Однако точные выводы будут после проведения научного анализа.



Озеро было зеленого цвета (слева), а за ночь стало розовым (справа) / Фото Marco Langbroek

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