Как ожила природа в мире во время карантина: потрясающие фото и видео

Карантин внес свои коррективы не только в жизнь людей, но и животных. В национальных парках по всему миру вместо туристов спокойно разгуливают дикие животные. Природа обновляется, и как следствие – воздух становится чище – жители Индии впервые за долгие годы увидели Гималаи.

ПАР

В Уельсі – кози, в Італії – кабани, а в Америці – ведмеді. По всьому світу дикі тварини прилаштувалися до життя без людей під час пандемії коронавірусу.

Цікаво Стадо кіз заполонило місто в Уельсі через карантин

Рейнджер національного парку Крюгер, що у Південній Африці, поширив фото левів, які лежали на дорозі недалеко від табору відпочинку.

Цей прайд левів зазвичай живе в парку Кемпіана. Цю місцевість туристи не бачать. Сьогодні вдень вони лежали на дорозі прямо біля табору відпочинку Орпен,

– написав Крюгер.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020

У докарантинні часи у парку – натовпи туристів. Тому тварини ховаються від людей у дикій природі. Але поки парк зачинений, тварини насолоджуються спокоєм і тишею.

США

У національну парку Йосеміті, що у Каліфорнії, порожньому від туристів простору тішаться ведмеді.

Читайте також Голодні мавпи та самотні пінгвіни: як живуть тварини під час пандемії

"Здебільшого, я думаю, ведмеді насолоджуються. Зазвичай, ця пора важка для тварин. Тут можуть бути буквально стіни автомобілів та дуже багато людей", – пояснив лісовий рейнджер Кеті.

Але зараз тварини вільно розгулюють територією парку та їдять весняну траву. Рейджери кажуть, – коли закінчиться карантин, ведмедям знову доведеться ховатися від туристів у безлюдних місцях.

Ведмеді гуляють територією парку в США / Скриншоти

Італія

У каналах Венеції під час карантину збільшилася кількість риб.

Венеція 2019 та 2020 років / Європейське космічне агентство

Європейське космічне агентство опублікувало два зображення з Венеції. Перше фото зроблено рік тому. А друге – у квітні 2020 року. На знімках помітно, що човнів у каналах Венеції нині майже немає. Жителі міста помітили, що вода стала прозорішою і побільшало риб та лебедів.

В Італії вода стала прозорішою, побільшало риб / Скриншоти

Індія

А от мешканці Індії вперше за десятиліття побачили Гімалаї. Це фото опублікувала жителька міста Джаландхар.

Ось що таке справжня природа, і як же ми її забруднили. Це гірський хребет у Гімалаях. Я бачу його вперше за 30 років. Бо рівень забруднення опустився до мінімального. Це приблизно за 200 кілометрів,

– написала в твіттерімешканка Індії.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR — Diksha Walia (@Deewalia) April 3, 2020

Також індійці відзначають, що тепер ночами спостерігають за зірками, яких до цього вже давно не бачили.



Мешканці Індії кажуть, що тепер часом бачать зірки / Скриншот