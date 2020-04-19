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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як ожила природа у світі в час карантину: приголомшливі фото та відео

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      Карантин вніс свої корективи не тільки в життя людей, а й тварин. У національних парках по всьому світу замість туристів спокійно розгулюють дикі тварини. Природа оновлюється, і як наслідок – повітря стає чистішим – жителі Індії вперше за довгі роки побачили Гімалаї.

      ПАР

      В Уельсі – кози, в Італії – кабани, а в Америці – ведмеді. По всьому світу дикі тварини прилаштувалися до життя без людей під час пандемії коронавірусу.

      Цікаво Стадо кіз заполонило місто в Уельсі через карантин

      Рейнджер національного парку Крюгер, що у Південній Африці, поширив фото левів, які лежали на дорозі недалеко від табору відпочинку.

      Цей прайд левів зазвичай живе в парку Кемпіана. Цю місцевість туристи не бачать. Сьогодні вдень вони лежали на дорозі прямо біля табору відпочинку Орпен,
      – написав Крюгер.

      У докарантинні часи у парку – натовпи туристів. Тому тварини ховаються від людей у дикій природі. Але поки парк зачинений, тварини насолоджуються спокоєм і тишею.

      США

      У національну парку Йосеміті, що у Каліфорнії, порожньому від туристів простору тішаться ведмеді.

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      "Здебільшого, я думаю, ведмеді насолоджуються. Зазвичай, ця пора важка для тварин. Тут можуть бути буквально стіни автомобілів та дуже багато людей", – пояснив лісовий рейнджер Кеті.

      Але зараз тварини вільно розгулюють територією парку та їдять весняну траву. Рейджери кажуть, – коли закінчиться карантин, ведмедям знову доведеться ховатися від туристів у безлюдних місцях.

      Ведмеді гуляють територією парку в США / Скриншоти

      Італія

      У каналах Венеції під час карантину збільшилася кількість риб.

      Венеція 2019 та 2020 років / Європейське космічне агентство

      Європейське космічне агентство опублікувало два зображення з Венеції. Перше фото зроблено рік тому. А друге – у квітні 2020 року. На знімках помітно, що човнів у каналах Венеції нині майже немає. Жителі міста помітили, що вода стала прозорішою і побільшало риб та лебедів.

      В Італії вода стала прозорішою, побільшало риб / Скриншоти

      Індія

      А от мешканці Індії вперше за десятиліття побачили Гімалаї. Це фото опублікувала жителька міста Джаландхар.

      Ось що таке справжня природа, і як же ми її забруднили. Це гірський хребет у Гімалаях. Я бачу його вперше за 30 років. Бо рівень забруднення опустився до мінімального. Це приблизно за 200 кілометрів,
      – написала в твіттерімешканка Індії.

      Також індійці відзначають, що тепер ночами спостерігають за зірками, яких до цього вже давно не бачили.


      Мешканці Індії кажуть, що тепер часом бачать зірки / Скриншот

      Автор: Катерина Козачинська, Катерина Степанова
      Теги: Світ тварин Екологія Індія Новини США Африка
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