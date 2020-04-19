Як ожила природа у світі в час карантину: приголомшливі фото та відео
Карантин вніс свої корективи не тільки в життя людей, а й тварин. У національних парках по всьому світу замість туристів спокійно розгулюють дикі тварини. Природа оновлюється, і як наслідок – повітря стає чистішим – жителі Індії вперше за довгі роки побачили Гімалаї.
ПАР
В Уельсі – кози, в Італії – кабани, а в Америці – ведмеді. По всьому світу дикі тварини прилаштувалися до життя без людей під час пандемії коронавірусу.
Цікаво Стадо кіз заполонило місто в Уельсі через карантин
Рейнджер національного парку Крюгер, що у Південній Африці, поширив фото левів, які лежали на дорозі недалеко від табору відпочинку.
Цей прайд левів зазвичай живе в парку Кемпіана. Цю місцевість туристи не бачать. Сьогодні вдень вони лежали на дорозі прямо біля табору відпочинку Орпен,
– написав Крюгер.
У докарантинні часи у парку – натовпи туристів. Тому тварини ховаються від людей у дикій природі. Але поки парк зачинений, тварини насолоджуються спокоєм і тишею.
США
У національну парку Йосеміті, що у Каліфорнії, порожньому від туристів простору тішаться ведмеді.
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"Здебільшого, я думаю, ведмеді насолоджуються. Зазвичай, ця пора важка для тварин. Тут можуть бути буквально стіни автомобілів та дуже багато людей", – пояснив лісовий рейнджер Кеті.
Але зараз тварини вільно розгулюють територією парку та їдять весняну траву. Рейджери кажуть, – коли закінчиться карантин, ведмедям знову доведеться ховатися від туристів у безлюдних місцях.
Ведмеді гуляють територією парку в США / Скриншоти
Італія
У каналах Венеції під час карантину збільшилася кількість риб.
Венеція 2019 та 2020 років / Європейське космічне агентство
Європейське космічне агентство опублікувало два зображення з Венеції. Перше фото зроблено рік тому. А друге – у квітні 2020 року. На знімках помітно, що човнів у каналах Венеції нині майже немає. Жителі міста помітили, що вода стала прозорішою і побільшало риб та лебедів.
В Італії вода стала прозорішою, побільшало риб / Скриншоти
Індія
А от мешканці Індії вперше за десятиліття побачили Гімалаї. Це фото опублікувала жителька міста Джаландхар.
Ось що таке справжня природа, і як же ми її забруднили. Це гірський хребет у Гімалаях. Я бачу його вперше за 30 років. Бо рівень забруднення опустився до мінімального. Це приблизно за 200 кілометрів,
– написала в твіттерімешканка Індії.
Також індійці відзначають, що тепер ночами спостерігають за зірками, яких до цього вже давно не бачили.
Мешканці Індії кажуть, що тепер часом бачать зірки / Скриншот
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