Стадо кіз заполонило місто в Уельсі через карантин

У Лландідно, що півночі Уельсу, – нашестя кіз. Тварини почувають себе вільно, бо вулиці міста – порожні через карантин.

Фото і відео інциденту публікують місцеві жителі у соцмережах. Вигнати непроханих гостей з міста спробувала патрульна поліція. Проте успіх був тимчасовим – наступного дня тварини знову повернулись у Лландідно.

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Вулиці міста – порожні через карантин / Фото з твітера Ендрю Стюарта





Кіз розганяли поліцейські / Фото з твітера Ендрю Стюарта





Кози повернулись у місто знову / Фото з твітера Ендрю Стюарта

Що відомо про карантин у Великій Британії?

У Великій Британії увели жорсткий карантин через коронавірус.

Можна виходити з дому лише, щоб купувати товари першої необхідності, звернутись за медичною допомогою, піти на роботу.

У країні закриті усі магазини, окрім продуктових та аптек. Збиратись можна групами не більше двох осіб. Виняток – лише похорони.

Зараз у Великобританії зафіксовано понад 22 тисячі випадків коронавірусу. Майже 1 500 осіб – померли.