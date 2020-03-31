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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Стадо кіз заполонило місто в Уельсі через карантин

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      Кіз фотографують місцеві жителі / Твітер Ендрю Стюарта

      У Лландідно, що півночі Уельсу, – нашестя кіз. Тварини почувають себе вільно, бо вулиці міста – порожні через карантин.

      Фото і відео інциденту публікують місцеві жителі у соцмережах. Вигнати непроханих гостей з міста спробувала патрульна поліція. Проте успіх був тимчасовим – наступного дня тварини знову повернулись у Лландідно.

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      Вулиці міста – порожні через карантин / Фото з твітера Ендрю Стюарта


      Кіз розганяли поліцейські / Фото з твітера Ендрю Стюарта


      Кози повернулись у місто знову / Фото з твітера Ендрю Стюарта

      Що відомо про карантин у Великій Британії?
      У Великій Британії увели жорсткий карантин через коронавірус.
      Можна виходити з дому лише, щоб купувати товари першої необхідності, звернутись за медичною допомогою, піти на роботу.
      У країні закриті усі магазини, окрім продуктових та аптек. Збиратись можна групами не більше двох осіб. Виняток – лише похорони.
      Зараз у Великобританії зафіксовано понад 22 тисячі випадків коронавірусу. Майже 1 500 осіб – померли.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Світ тварин Велика Британія Поліція Курйозні новини
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