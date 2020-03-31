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      Стадо коз заполонило город в Уэльсе из-за карантина

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      Коз фотографируют местные жители / Твиттер Эндрю Стюарта

      В Лландидно, что севере Уэльса, – нашествие коз. Животные чувствуют себя свободно, потому что улицы города – пустые из-за карантина.

      Фото и видео инцидента публикуют местные жители в соцсетях. Выгнать непрошеных гостей из города попыталась патрульная полиция. Однако успех был временным – на следующий день животные снова вернулись в Лландидно.

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      Улицы города – пустые из-за карантина / Фото из твиттера Эндрю Стюарта


      Коз разгоняли полицейские / фото из твитера Эндрю Стюарта


      Козы вернулись в город снова / Фото из твиттера Эндрю Стюарта

      Что известно о карантине в Великобритании?В Великобритании ввели жесткий карантин из-за коронавируса. Можно выходить из дома только, чтобы покупать товары первой необходимости, обратиться за медицинской помощью, пойти на работу.

      В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Собираться можно группами не более двух человек. Исключение – только похороны.

      Сейчас в Великобритании зафиксировано более 22 тысяч случаев коронавируса. Почти 1 500 человек – умерли.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Курьезные новости Мир животных Великобритания Полиция
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