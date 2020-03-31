Стадо коз заполонило город в Уэльсе из-за карантина

В Лландидно, что севере Уэльса, – нашествие коз. Животные чувствуют себя свободно, потому что улицы города – пустые из-за карантина.

Фото и видео инцидента публикуют местные жители в соцсетях. Выгнать непрошеных гостей из города попыталась патрульная полиция. Однако успех был временным – на следующий день животные снова вернулись в Лландидно.

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Улицы города – пустые из-за карантина / Фото из твиттера Эндрю Стюарта





Коз разгоняли полицейские / фото из твитера Эндрю Стюарта





Козы вернулись в город снова / Фото из твиттера Эндрю Стюарта

Что известно о карантине в Великобритании?В Великобритании ввели жесткий карантин из-за коронавируса. Можно выходить из дома только, чтобы покупать товары первой необходимости, обратиться за медицинской помощью, пойти на работу.



В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Собираться можно группами не более двух человек. Исключение – только похороны.



Сейчас в Великобритании зафиксировано более 22 тысяч случаев коронавируса. Почти 1 500 человек – умерли.