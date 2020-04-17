Леви повною мірою використали карантин у ПАР: тварини посеред дня заснули на дорозі – фото

У ПАР через ситуацію з коронавірусом на карантин закрили, зокрема, Національний парк імені Крюгера. Щоправда, це неабияк пішло на користь тутешнім левам. Тварини почали з'являтися у місцях, куди вони раніше боялися заходити.

Як повідомляє пресслужба парку, раніше відвідувачі не мали змоги нормально побачити левів, оскільки ті є мешканцями контрактного парку Кемпіана. І через страх перед людьми взагалі не заходили на територію парку імені Крюгера. Зокрема, тварин дуже рідко бачили біля доріг і тільки вночі.

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Однак через карантин у них з'явилася повна свобода, і вони нарешті наважилися вийти та вляглися на одній із асфальтованих доріг. Пресслужба парку опублікувала фото, як вони там сплять.

Великих кішок помітив доглядач парку – рейнджер Соврі. Він об'їжджав на службовій машині територію та побачив, що дорогу зайняли сплячі леви. Він зупинився і зняв їх на телефон. Під час фотосесії хижаки навіть не прокинулися.

Фото, як леви використовують для себе карантин у ПАР (Фото: Пресслужба Національного парку Крюгера)

За його словами, леви не бояться машин, зате можуть злякатися людей – "це інстинктивний страх перед мисливцями". Він вважає, що тварини вляглися на дорогу, бо напередодні йшов дощ і леви віддали перевагу мокрій траві, а не асфальту.

Також тварини облаштувалися на території гольф-клубу. Там помітили антилоп, зебр, жирафів. Цікаво, що до карантину, який запровадили 25 березня, на полі клубу іноді бували кабани.

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Assisting the greenkeeper in his efforts to ensure the Skukuza Golf Club is in its usual tip top shape when the humans return to play after #SALockdown .

Jean Rossouw Kruger National Park@SANParks pic.twitter.com/pvPPTZqHxf — Kruger National Park (@SANParksKNP) April 17, 2020

До слова, під час епідемії коронавірусу у Флориді в одному з притулків для тварин розібрали всіх собак. Працівники записали відео на фоні порожніх вольєрів, чим зворушили мережу.