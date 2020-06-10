В Крыму озеро Сасык-Сиваш стало ярко-розовым. Цвет водоем изменил из-за цветения водорослей.

Цветение озера начинается в конце весны

Специалисты говорят, что на насыщенность цвета влияет цветение водоросли Dunaliella salina, которая содержит b-каротин. Впечатляющие фото природного явления опубликовал Интерфакс.Россия.

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Водоем – разных оттенков розового

Обычно Сасык-Сиваш становится розовым в конце весны – летом. Период цветения зависит от погоды. Если температура воздуха будет достаточно высокой, то розовым Сасык-Сиваш может остаться и осенью.

Цвет водоема также неоднороден – он варьируется от светло-персикового до насыщенно-кораллового.



Dunaliella salina / Фото fineartamerica

Смотрите фото розового озера Сасык-Сиваш (Фото TASS):

Что известно об озере Сасык-Сиваш?Это – самое большое соленое озеро на полуострове Крым, расположенное между городами Евпатория и Саки. Площадь водоема – 71–75 квадратных километров. Глубина небольшая – до полутора метра. От моря озеро отделено пересыпью. Питается Сасык-Сиваш в основном от подземных вод.