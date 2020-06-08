В оккупированном Россией Крыму уже несколько недель продолжается неофициальный курортный сезон. Это несмотря на то, что и на самом полуострове, и в соседней с ним России, которая называет его "своим", разгар пандемии коронавируса.

Фото полных пляжей в оккупированном Крыму опубликовал проукраинский блог с полуострова "RoksolanaToday&Крым25%".

Важно В Крыму намеренно занижают статистику смертей и больных COVID-19 – правозащитники

На фотографиях заметно, что на пляжах довольно много людей. Кроме того, рядом с береговой линией обустраивают пляжные кафе.

Фактический старт курортного сезона заметили все, кроме так называемой "власти" полуострова. Временные ставленники оккупантов в АР Крым до сих пор говорят о старте туристического сезона "с 1 июля".

Пока оккупанты закрывают глаза на правду, пляжный сезон на полуострове начался еще во второй половине мая. Впрочем, темпы немного спали, поскольку конец весны в Украине выдался дождливым на всей ее территории.

В Крыму во время пандемии начался пляжный сезон: смотрите фото

Что известно про коронавирус в Крыму?Официальная статистика коронавируса в Крыму отсутствует из-за оккупации полуострова. Поэтому есть только данные оккупантов, которые не имеют подтверждений своей достоверности.



По этим данным, в АР Крым за все время пандемии заболели 446 человек. Еще 177 случаев зафиксировали в Севастополе, который является отдельной административной единицей.



Итак всего на полуострове якобы заболели 623 человека, а 17 человек скончались. Правда правозащитники уверены, что оккупанты умышленно преуменьшают как количество случаев, так и смертность от коронавируса.