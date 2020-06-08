В окупованому Росією Криму вже кілька тижнів триває неофіційний курортний сезон. Це попри те, що і на самому півострові, і в сусідній з ним Росії, яка називає його "своїм", саме розпоал пандемії коронавірусу.

Фото повних пляжів в окупованому Криму опублікував проукраїнський блог з півострова "RoksolanaToday&Крым25%".

Важливо У Криму навмисно занижують статистику смертей та хворих на COVID-19, – правозахисники

На світлинах помітно, що на пляжах доволі багато людей. Крім того, поряд з береговою лінією облаштовують пляжні кафе.

Фактичний старт курортного сезону помітили усі, крім так званої "влади" півострова. Тимчасові ставленики окупантів в АР Крим досі говорять про якийсь старт туристичного сезону "з 1 липня".

Поки окупанти закривають очі на правду, пляжний сезон на півострові почався ще у другій половині травня. Втім темпи трішки спали, оскільки кінець весни в Україні видався дощовим на усій її території.

У Криму під час пандемії почався пляжний сезон: дивіться фото

Що відомо про коронавірус у Криму?Офіційна статистика коронавірусу в Криму відсутня через окупацію півострова. Тож є лише дані окупантів, які не мають підтверджень своєї достовірності.



За цими даними, в АР Крим за увесь час пандемії захворіли 446 людей. Ще 177 випадків зафіксували у Севастополі, що є окремою адміністративною одиницею.



Отже всього на півострові буцімто захворіли 623 людей, а 17 людей померли. Щоправда правозахисники впевнені, що окупанти зумисне применшують як кількість випадків, так і смертність від коронавірусу.