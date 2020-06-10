У Криму стало рожевим озеро Сасик-Сиваш: вражаючі фото
У Криму озеро Сасик-Сиваш стало яскраво-рожевим. Колір водойма змінила через цвітіння водоростей.
Цвітіння озера розпочинається наприкінці весни
Фахівці кажуть, що на насиченість кольору впливає цвітіння водорості Dunaliella salina, яка містить b-каротин. Вражаючі фото природного явища опублікував Интерфакс.Россия.
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Водойма – різних відтінків рожевого
Зазвичай Сасик-Сиваш стає рожевим наприкінці весни – влітку. Період цвітіння залежить від погоди. Якщо температура повітря буде достатньо високою, то рожевим Сасик-Сиваш може залишитись і восени.
Колір водойми також неоднорідний – він змінюється від світло-персикового до насичено-коралового.
Dunaliella salina / Фото fineartamerica
Дивіться фото рожевого озера Сасик-Сиваш (Фото TASS):
Що відомо про озеро Сасик-Сиваш?Це – найбільше солоне озеро на півострові Крим, розташоване між містами Євпаторія і Саки. Площа водойми – 71 – 75 квадратних кілометрів. Глибина невелика – до півтора метра. Від моря озеро відділене пересипом. Живиться Сасик-Сиваш в основному від підземних вод.