Шлейф пепла от вулкана укрыл соседние деревни. В пострадавшие районы направили бригады спасателей.
Важно Новые жерла и 80 землетрясений за ночь: Ла-Пальма продолжает страдать из-за извержения вулкана
Какая сейчас ситуация на острове Ява
Усиление активности вулкана зарегистрировали примерно в 15:20 по местному времени (10:20 по киевскому времени). Власти призвали граждан, живущих неподалеку от подножия вулкана, эвакуироваться.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как жители спешно покидают свои дома и бегут с острова. Позади них поднимается гигантское облако пепла.
В Индонезии активизировался вулкан: смотрите видео
Люди спешно покидают свои дома: смотрите видео
Мониторинговый орган выдал авиакомпаниям предупреждение об опасном облаке, которое поднимается до 15 тысяч метров.
Тем временем Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) в Дарвине (Австралия) информирует, что облако вулканического пепла, вероятно, отделилось от верхушки и дрейфует на юго-запад.
Что известно о вулкане Семеру
Это самая высокая вершина на острове Ява, которая возвышается на 3676 метров над уровнем моря. Последний раз вулкан извергался год назад, в январе 2021 года.
В начале декабря 2020 года тоже происходило извержение вулкана Семеру. Тогда он выбросил горячий пепел на 3 тысячи метров. Это вызвало панику среди жителей села. С мая статус предупреждения по Семеру определили на 3 уровне опасности.