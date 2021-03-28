В городе Макассар, что в Индонезии, 28 марта террорист смертник подорвался возле католической церкви. Взрыв произошел во время службы в Вербное воскресенье.

Террорист подорвался на улице церкви, он погиб на месте. Еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. Их доставили в медучреждения.

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Некоторые из них, по информации СМИ, – в тяжелом состоянии.

В церковь террориста не впустил охранник

Священник Вильгельмус Тулак, который именно проводил службу, рассказал, что террорист хотел въехать в церковь на мотоцикле, однако его остановил охранник. Камеры видеонаблюдения зафиксировали взрыв, дым и разрушения фактически посреди дороги.

В местной власти отметили, жертв могло быть значительно больше, если бы смертнику таки удалось попасть внутрь помещения, многочисленных жертв было бы не избежать.

Никто пока не взял ответственность за взрыв

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Полиция проводит расследование.

Смотрите подборку фото с места происшествия:

Смотрите на карте, где расположен Макассар: