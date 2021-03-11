В Индонезии автобус со школьниками сорвался в пропасть: по меньшей мере 22 жертвы – фото
В западной провинции Индонезии автобус со школьниками, их родителями и учителями упал в пропасть. В результате ДТП погибли по меньшей мере 22 человека.
Источник:Jakarta Globe
Авария произошла в районе города Сумеданг, что на западе Индонезии вечером 11 марта.
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ДТП с автобусом в Индонезии
В транспорте ехали 58 человек – ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Они возвращались из паломнической поездки.
Водитель не справился с управлением, а автобус сорвался в овраг.
В результате аварии погибли по меньшей мере 22 человека, среди которых и взрослые, и дети. В то же время агентство "Синьхуа" сообщает, что в автобусе было 62 человека, а жертвами стали – 26.
Что рассказали люди, которым удалось выжить
По словам пассажирки автобуса Мимин Минтариш, транспорт шатался еще до того, как произошла авария.
Люди почувствовали, как что-то горит, а водитель сказал, что тормоз вышел из строя,
– рассказала женщина.
Пассажирке удалось выбраться из автобуса, выжили и ее дети.
Авария произошла вблизи города Сумеданг: смотрите карту
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