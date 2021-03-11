В западной провинции Индонезии автобус со школьниками, их родителями и учителями упал в пропасть. В результате ДТП погибли по меньшей мере 22 человека.

Авария произошла в районе города Сумеданг, что на западе Индонезии вечером 11 марта.

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ДТП с автобусом в Индонезии

В транспорте ехали 58 человек – ученики младшей и средней школы, их родители и учителя. Они возвращались из паломнической поездки.

Водитель не справился с управлением, а автобус сорвался в овраг.

В результате аварии погибли по меньшей мере 22 человека, среди которых и взрослые, и дети. В то же время агентство "Синьхуа" сообщает, что в автобусе было 62 человека, а жертвами стали – 26.

Что рассказали люди, которым удалось выжить

По словам пассажирки автобуса Мимин Минтариш, транспорт шатался еще до того, как произошла авария.

Люди почувствовали, как что-то горит, а водитель сказал, что тормоз вышел из строя,

– рассказала женщина.

Пассажирке удалось выбраться из автобуса, выжили и ее дети.

At least 26 people were killed when a bus carrying 66 passengers fell into a ravine on Jalan Raya Wado-Malangbong, Sumedang, West Java at around 8pm last night. Since midnight rescuers had to evacuate several people trapped inside the bus.: Basarnas pic.twitter.com/AFssQ1nciJ — Nuice Media (@nuicemedia) March 11, 2021

Авария произошла вблизи города Сумеданг: смотрите карту