У західній провінції Індонезії автобус зі школярами, їхніми батьками та вчителями впав у прірву. У результаті ДТП загинули щонайменше 22 людини.

Аварія сталася в районі міста Сумеданг, що на заході Індонезії, ввечері 11 березня.

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ДТП з автобусом в Індонезії

У транспорті їхали 58 людей – учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з паломницької поїздки.

Водій не впорався з керуванням, а автобус зірвався в яр.

У результаті аварії загинули щонайменше 22 людини, серед яких і дорослі, і діти. Водночас агентство "Сіньхуа" повідомляє, що в автобусі було 62 людини, а жертвами стали – 26.

Що розповіли люди, яким вдалося вижити

За словами пасажирки автобуса Мімін Мінтаріш, транспорт хитався ще до того, як сталася аварія.

Люди відчули, як щось горить, а водій сказав, що гальмо вийшло з ладу,

– розповіла жінка.

Пасажирці вдалося вибратися з автобуса, вижили і її діти.

At least 26 people were killed when a bus carrying 66 passengers fell into a ravine on Jalan Raya Wado-Malangbong, Sumedang, West Java at around 8pm last night. Since midnight rescuers had to evacuate several people trapped inside the bus.: Basarnas pic.twitter.com/AFssQ1nciJ — Nuice Media (@nuicemedia) March 11, 2021

Аварія сталася поблизу міста Сумеданг: дивіться карту