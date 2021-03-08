В Индонезии произошла жуткая трагедия. Там 6-метровый крокодил целиком проглотил 8-летнего ребенка. Его смогли поймать не сразу, а только на следующий день.

После того, как рептилию поймали, тело ребенка достали из желудка целым. Инцидент произошел вблизи деревни Муари Бенгалон.

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Как произошла трагедия

Мальчик рыбачил вместе с папой. В один момент огромный крокодил просто схватил ребенка и поплыл с ним обратно в глубину. Отец мальчика поплыл за рептилией и начал бить ее кулаками.

Он пробовал спасти сына, но ему не удалось. Животное проглотило мальчика полностью, даже не пережевывая.

Крокодила нашли на следующий день, однако отплыл он лишь на 100 метров от места, где произошла трагедия. Ребенка вырезали из живота рептилии, однако мальчик был мертвым.



Крокодила нашли на следующий день / Фото ViralPress

Важно! Трагическая ситуация также произошла в Индии. Там бойцовский петух растерзал собственного хозяина.