В Индии будут судить боевого петуха, который убил своего хозяина. Погибший зарабатывал себе на жизнь тем, что выращивал и тренировал боевых петухов. Согласно индийскому законодательству, такие развлечения запрещены.

Однако в некоторых регионах люди продолжают заставлять петухов участвовать в смертельных боях.

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Трагедия произошла в поселке Лотунер. Ради большей жестокости боя хозяин прицепил к когтям птицы лезвия.

Перед боем мужчина решил поймать животное. Он не рассчитывал, что петух будет вырываться и в процессе ударит его лезвием в пах. По дороге в больницу пострадавший скончался от потери крови.

Полиция уже арестовала петуха. Теперь его ждет суд. Пока неизвестно, какое наказание может ждать птицу.

Кроме того, правоохранители сейчас разыскивают 15 человек, которые могут быть причастны к организации запрещенных петушиных боев.

Чтобы именно их животные одержали победу, хозяева нередко крепят к когтям птиц лезвия. Кроме того, часто петухов кормят стероидами.

Обратите внимание! Эта трагедия – не первая в истории. В 2020 году петух ударил мужчину в шею, и он умер также от потери крови.

Однако некоторые индийские политики рекомендуют легализовать петушиные бои. Однако и с определенными изменениями.

Для многих людей выращивание боевых птиц – единственный источник дохода. Это отличный вид спорта, но ножи добавляют элемент жестокости. Без ножей это был бы приемлемый вид спорта,

– заявил один из индийских политиков.

Петух убил хозяина: детали трагедии