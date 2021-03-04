В Індії судитимуть бойового півня, який вбив свого господаря. Загиблий заробляв собі на життя тим, що вирощував і тренував бойових півнів. Відповідно до індійського законодавства, такі розваги є заборонені.

Однак у деяких регіонах люди продовжують змушувати півнів брати участь у смертельних боях.

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Трагедія сталася у поселенні Лотунер. Заради більшої жорстокості бою господар причепив до кігтів птаха леза.

Перед боєм чоловік вирішив упіймати тварину. Він не розраховував, що півень вириватиметься і у процесі вдарить його лезом у пах. Дорогою до лікарні постраждалий помер від втрати крові.

Поліція вже заарештувала півня. Тепер на нього чекає суд. Наразі невідомо, яке покарання може чекати птаха.

Окрім того, правоохоронці наразі розшукують 15 людей, які можуть бути причетні до організації заборонених півнячих боїв.

Щоб саме їхні тварини отримали перемогу, господарі нерідко кріплять до кігтів птахів леза. Окрім того, часто півнів годують стероїдами.

Зверніть увагу! Ця трагедія – не перша в історії. У 2020 році півень вдарив чоловіка у шию, і той помер також від втрати крові.

Водночас деякі індійські політики рекомендують легалізувати півнячі бої. Однак і з певними змінами.

Для багатьох людей вирощування бойових птахів – єдине джерело доходу. Це відмінний вид спорту, але ножі додають елемент жорстокості. Без ножів це був би прийнятний вид спорту,

– заявив один із індійських політиків.

Півень вбив господаря: деталі трагедії