На индонезийском острове Ява проснулся вулкан Мерапи. Смесь из раскаленных скальных обломков, пепла и газов вырывалась на 50 метров над своим кратером.

Местные власти предупредили людей, чтобы не подходили к вулкану ближе чем на 5 километров. Об этом сообщает The Nation.

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Что известно об извержении вулкана

По информации местного центра вулканологии, лава 36 раз вытекала из вулкана в течение 6 часов, опускаясь на 1500 метров вниз по его юго-западному склону.

После выброса так называемого пирокластического потока объявили второй уровень опасности.

Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Местных жителей эвакуировали еще раньше на фоне предыдущей вулканической активности. Сейчас возвращать людей обратно местные власти не планируют.

Merapi two interesting events that happened yesterday and today pic.twitter.com/rQu5ksY1xb — VolcanoYT (@VolcanoYTz) January 16, 2021

Обратите внимание! 16 января примерно в 280 км к востоку взорвался вулкан Семеру. Он выбросил горячие облака, пепел и дым на 5,6 километра в небо над Явой.

Стихийные бедствия в Индонезии

Последнее мощное извержение вулкана Мерапи произошло в 2010 году. Тогда от стихийного бедствия погибли больше 300 человек, еще 280 тысяч жителей эвакуировали.

В 2018 году разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 с последующим цунами обрушилось на город Палу в Сулавеси, в результате чего погибли тысячи людей.

Серия подземных толчков в Сулавеси произошли 15 января 2021 года. Стихия унесла жизни более 80 человек.

Государственное метеорологическое агентство предупредило о вторичных толчках в Сулавеси, а также о риске экстремальной погоды и опасности наводнения в ближайшие недели.