Извержение Мерапи: в Индонезии проснулся еще один вулкан – видео
На индонезийском острове Ява проснулся вулкан Мерапи. Смесь из раскаленных скальных обломков, пепла и газов вырывалась на 50 метров над своим кратером.
Местные власти предупредили людей, чтобы не подходили к вулкану ближе чем на 5 километров. Об этом сообщает The Nation.
Читайте также На российском курорте сошла лавина: под завалами до 20 человек – видео
Что известно об извержении вулкана
- По информации местного центра вулканологии, лава 36 раз вытекала из вулкана в течение 6 часов, опускаясь на 1500 метров вниз по его юго-западному склону.
- После выброса так называемого пирокластического потока объявили второй уровень опасности.
- Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.
- Местных жителей эвакуировали еще раньше на фоне предыдущей вулканической активности. Сейчас возвращать людей обратно местные власти не планируют.
Стихийные бедствия в Индонезии
- Последнее мощное извержение вулкана Мерапи произошло в 2010 году. Тогда от стихийного бедствия погибли больше 300 человек, еще 280 тысяч жителей эвакуировали.
- В 2018 году разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 с последующим цунами обрушилось на город Палу в Сулавеси, в результате чего погибли тысячи людей.
- Серия подземных толчков в Сулавеси произошли 15 января 2021 года. Стихия унесла жизни более 80 человек.
- Государственное метеорологическое агентство предупредило о вторичных толчках в Сулавеси, а также о риске экстремальной погоды и опасности наводнения в ближайшие недели.
Почему в Индонезии часто случаются землетрясения и извержения вулканов?Индонезия расположена возле пересечения тектонических плит, включая Тихоокеанскую, Евразийскую, Австралийскую и Филиппинскую плиты. Когда части плит сталкиваются, крупные капли магмы поднимаются к поверхности, питая более 120 действующих вулканов.
Поделиться новостью