На індонезійському острові Ява прокинувся вулкан Мерапі. Суміш із розпечених скельних уламків, попелу та газів виривались на 50 метрів над своїм кратером.

Місцева влада попередила людей, щоб не підходили до вулкану ближче ніж на 5 кілометрів. Про це інформує The Nation.

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Що відомо про виверження вулкану

За інформацією місцевого центру вулканології, лава 36 разів витікала з вулкану протягом 6 годин, опускаючись на 1500 метрів вниз по його південно-західному схилу.

Після викиду так званого пірокластичного потоку оголосили другий рівень небезпеки.

Інформації про жертв та постраждалих поки не надходило.

Місцевих жителів евакуювали ще раніше на тлі попередньої вулканічної активності. Наразі повертати людей назад місцева влада не планує.

Merapi two interesting events that happened yesterday and today pic.twitter.com/rQu5ksY1xb — VolcanoYT (@VolcanoYTz) January 16, 2021

Зверніть увагу! 16 січня приблизно за 280 км на схід вибухнув вулкан Семеру. Він викинув гарячі хмари, попіл та дим на 5,6 кілометра в небо над Явою.

Стихійні лиха в Індонезії

Останнє потужне виверження вулкану Мерапі сталося у 2010 році. Тоді від стихійного лиха загинули понад 300 осіб, ще 280 тисяч жителів евакуювали.

У 2018 році руйнівний землетрус магнітудою 7,5 з наступним цунамі обрушився на місто Палу в Сулавесі, внаслідок чого загинули тисячі людей.

Серія підземних поштовхів у Сулавесі сталися 15 січня 2021 року. Стихія забрала життя понад 80 людей.

Державне метеорологічне агентство попередило про вторинні поштовхи в Сулавесі, а також про ризик екстремальної погоди та небезпеки повені в найближчі тижні.