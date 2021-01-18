На російському курорті зійшла лавина: під завалами до 20 людей – моторошне відео
У російському селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара снігова лавина накрила гірськолижну трасу. Це відбулося 18 січня у республіці Карачаєво-Черкесія.
Лавина накрила кілька будівель. Під сніговими завалами можуть перебувати до 20 людей, серед них – діти, про це повідомляє Интерфакс.
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За попередньою інформацією, під лавиною опинилися 2 пункти прокату гірськолижного спорядження, крім цього – пошкоджено кафе.
Рятувальники шукають потерпілих, кількість постраждалих наразі невідома. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, як люди відкопують сніг.
Що відбувається у селищі Домбай: дивіться відео з телеграм-каналів Baza, Mash
Під снігом, зокрема, опинилася жінка, яка жила у готелі Altaroom, її вдалося врятувати. Туристка повернулася у номер – вона перебуває у стані шоку.
Причини сходження лавини
Як повідомляють очевидці, сходження лавини було спеціально спровокованим. Мовляв, розраховували, що сніг піде у бік лісу, але він зійшов прямо на туристів.
Сходження лавини у Норильську
- На початку січня туристів накрила лавина у російському Норильську. Сніг накрив гостьові будинки на одній з гірськолижних баз.
- Рятувальники знайшли тіла 3 людей – жінки з дитиною та ще одного чоловіка.
- На місці події працювали близько 250 людей та 30 одиниць техніки. Пошукові роботи ускладнювалися через сильну хуртовину.
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