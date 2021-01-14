У Росії пором з пасажирами затиснуло між кригою: відео порятунку
У Росія трапилась надзвичайна ситуація 14 січня. Там на кордоні Карелії і Ленінградської області затиснуло пором "Аркадій Філатов". На борті перебували люди. Варто зазначити, що температура повітря сягала -29 градусів.
Ситуація трапилась на річці Свір. Про це повідомляє Mash.
Цікаво У Росії сталася пожежа в багатоповерхівці: 8 загиблих – одна з жертв просила допомогти в мережі
► Хто перебував на борту
Відомо, що пасажирів перевозили, не дотримуючись правил безпеки. До берега залишилося приблизно 200 метрів, коли пором затиснуло у льоді.
На борту перебували 15 пасажирів, а також:
- капітан-механік;
- моторист-матрос;
- касир;
- співробітник ремонтного управління.
Також на борту порома перебувало 4 автомобілі.
► Як рятували людей
Щоб врятувати людей і витягнути пором з льоду, на допомогу викликали буксир "Шлюзовий 99". Лід навколо порома ламали приблизно годину, тільки після цього його вдалося взяти на буксир.
Відомо, що люди не постраждали.
Пором затиснуло між кригою: дивіться відео
Поділитися новиною