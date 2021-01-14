У Росія трапилась надзвичайна ситуація 14 січня. Там на кордоні Карелії і Ленінградської області затиснуло пором "Аркадій Філатов". На борті перебували люди. Варто зазначити, що температура повітря сягала -29 градусів.

Ситуація трапилась на річці Свір. Про це повідомляє Mash.

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► Хто перебував на борту

Відомо, що пасажирів перевозили, не дотримуючись правил безпеки. До берега залишилося приблизно 200 метрів, коли пором затиснуло у льоді.

На борту перебували 15 пасажирів, а також:

капітан-механік;

моторист-матрос;

касир;

співробітник ремонтного управління.

Також на борту порома перебувало 4 автомобілі.

► Як рятували людей

Щоб врятувати людей і витягнути пором з льоду, на допомогу викликали буксир "Шлюзовий 99". Лід навколо порома ламали приблизно годину, тільки після цього його вдалося взяти на буксир.

Відомо, що люди не постраждали.

Пором затиснуло між кригою: дивіться відео