У російському Єкатеринбурзі внаслідок пожежі в дев'ятиповерховому будинку загинули 8 людей, серед них – дитина. Інцидент трапився пізно вночі проти 12 січня, коли всі мешканці спали. Займання вже ліквідовано.

Деталі пожежі в багатоповерхівці у Єкатеринбурзі

Займання сталося на площі в 30 квадратних метрів. Але зрештою густий дим розповсюдився будинком – на верхніх поверхах люди задихалися від чадного газу. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

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За даними прокуратури, осередок пожежі розташовувався в квартирі на другому поверсі, поруч з диваном. Попередньо, тут використовували пальники, також виявили багато недопалків від сигарет. Орієнтовна причина загорання – необережне поводження з вогнем.

У МНС, зі свого повідомили, рятувальники, коли прибули на місце, одразу розпочали евакуацію людей. Загалом евакуйовано 90 осіб, зокрема 9 дітей. Усіх розмістили в пожежних машинах.

Пожежа у житловому будинку в Єкатеринбурзі / Фото з соцмереж

Що відомо про загиблих

Жертв виявили у квартирах на 2-му, 5-му та 9 поверхах. ЗМІ повідомляють, що з однієї квартири винесли 5 тіл. Серед жертв – зокрема, 7-річна дитина. Вона загинула разом із мамою. До слова, остання в момент пожежі просила про допомогу у твіттері.

Допоможіть. Горимо. Викличте пожежників. Я з дитиною – під замком. Квартира знизу горить, задихаємося. Дев'ятий поверх, вмираємо,

– писала з безвиході жінка на ім'я Наталія.



Пожежа в Єкатеринбурзі – дописи жінки з проханням допомогти / Cкриншот Life Shot

Слідчий відділ у Кіровському районі Єкатеринбурга порушив кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про спричинення смерті з необережності двом і більше особам. Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев доручив надати допомогу рідним загиблих і потерпілих під час пожежі.