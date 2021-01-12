В российском Екатеринбурге в результате пожара в девятиэтажном доме погибли 8 человек, среди них – ребенок. Инцидент произошел поздно в ночь на 12 января, когда все жители спали. Возгорание уже ликвидировано.

Детали пожара в многоэтажке в Екатеринбурге

Возгорание произошло на площади в 30 квадратных метров. Но в результате густой дым распространился по дому – на верхних этажах люди задыхались от угарного газа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

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По данным прокуратуры, очаг пожара располагался в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, здесь использовали горелки, также обнаружили много окурков от сигарет. Ориентировочная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В МЧС, со своей стороны сообщили: спасатели, когда прибыли на место, сразу начали эвакуацию людей. В общем эвакуированы 90 человек, в том числе 9 детей. Всех разместили в пожарных машинах.

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге / Фото из соцсетей

Что известно о погибших

Жертв обнаружили в квартирах на 2-м, 5-м и 9 этажах. СМИ сообщают, что из одной квартиры вынесли 5 тел. Среди жертв – в частности, 7-летняя девочка. Она погибла вместе с мамой. К слову, последняя в момент пожара просила о помощи в твиттере.

Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком под замком. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем,

– писала из безысходности женщина по имени Наталья.



Пожар в Екатеринбурге – сообщения женщины с просьбой помочь / Скриншот Life Shot

Следственный отдел в Кировском районе Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности двоим и больше лицам. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь родным погибших и пострадавших при пожаре.

Заметим! Это не первый громкий пожар в России на протяжении последнего месяца. В частности, в Благовещенске горел международный аэропорт – информации о жертвах или пострадавших нет. А в Башкортостане произошло возгорание в доме престарелых – 11 человек погибли.

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