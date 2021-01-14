В Россия произошла чрезвычайная ситуация 14 января. Там на границе Карелии и Ленинградской области зажало паром "Аркадий Филатов". На борту находились люди. Стоит отметить, что температура воздуха достигала -29 градусов.

Ситуация произошла на реке Свирь. Об этом сообщает Mash.

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► Кто находился на борту

Известно, что пассажиров перевозили, не соблюдая правила безопасности. До берега осталось примерно 200 метров, когда паром зажало во льду.

На борту находились 15 пассажиров, а также:

капитан-механик;

моторист-матрос;

кассир;

сотрудник ремонтного управления.

Также на борту парома находилось 4 автомобиля.

► Как спасали людей

Чтобы спасти людей и вытащить паром изо льда, на помощь вызвали буксир "Шлюзовой 99". Лед вокруг парома ломали примерно час, только после этого его удалось взять на буксир.

Известно, что люди не пострадали.

Паром зажало льдом: смотрите видео