На российском курорте сошла лавина: под завалами могут быть дети – видео
В российском поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Это произошло 18 января в Республике Карачаево-Черкесия.
Лавина накрыла несколько зданий под снежными завалами могут находиться до 20 человек, среди них – дети, об этом сообщает Интерфакс.
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По предварительной информации, под лавиной оказались 2 пункта проката горнолыжного снаряжения, кроме этого – повреждено кафе.
Спасатели ищут пострадавших, количество пострадавших пока неизвестно. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как люди откапывают снег.
Что происходит в поселке Домбай: смотрите видео с телеграмм-канала Baza
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