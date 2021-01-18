В российском поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Это произошло 18 января в Республике Карачаево-Черкесия.

Лавина накрыла несколько зданий под снежными завалами могут находиться до 20 человек, среди них – дети, об этом сообщает Интерфакс.

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По предварительной информации, под лавиной оказались 2 пункта проката горнолыжного снаряжения, кроме этого – повреждено кафе.

Спасатели ищут пострадавших, количество пострадавших пока неизвестно. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как люди откапывают снег.

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