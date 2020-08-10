В индонезийской провинции 10 августа произошло извержение вулкана Синабунг. Столб дыма, пыли и других вулканических материалов поднялся в небо на несколько тысяч метров. Информации о пострадавших нет.

Вулкан Синабунг расположен в индонезийской провинции Северная Суматра. Из-за извержения вулкана улицы прилегающих районов покрылись пеплом, сообщает PM Breaking News.

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Власти Индонезии советует жителям держаться от вулкана Синабунг на расстоянии более трех километров и носить маски для защиты от пепла.

Breaking: Mount Sinabung Volcano in Sumatra, Indonesia, has erupted. pic.twitter.com/j7oKA6nr0g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 10, 2020



Местных просят держаться от вулкана на расстоянии более 3 км / Фото: tsn.ua



Огромный столб пыли и дыма поднялся в небо / Фото: tsn.ua



Улицы накрыло пеплом / Фото: tsn.ua

Смотрите видео: извержение индонезийского вулкана Синабунг

Что известно о вулкане Синабунг?

Синабунг является одним из более 120 активных вулканов в стране. Он склонен к сейсмической активности, ведь расположен на тихоокеанском "Огненном кольце". "Огненное кольцо" – это дуга вулканов и линии разломов, которые окружают бассейн Тихого океана. Синабунг имеет четыре вулканических кратера, только один из которых активен.

В Индонезии вулкану присвоена категория "B", что означает, не обязательный интенсивный контроль.

Последние извержения вулкана

Извержение в 2010 году

После нескольких дней гула 29 августа 2010 года произошло извержение Синабунга. Пепел поднялся на 1,5 километра в небо, а лава заполнила кратер. Более 6 тысяч селян были эвакуированы.

Извержение вулкана в 2018 году

В феврале 2018 года Синабунг снова проснулся. Тогда столб пепла от извержения поднялся на более чем 5 тысяч метров в высоту. А облака горячего пепла распространились на 4,9 тысячи метров в южном направлении.

Австралийское ведомство, которое наблюдает за вулканическим пеплом в регионе, объявило "красный уровень" опасности для авиакомпаний.