У індонезійській провінції сталось виверження вулкану Синабунг. Стовп диму, пилу та інших вулканічних матеріалів здійнявся в небо на кілька тисяч метрів. Інформації про постраждалих немає.

Вулкан Синабунг розташований в індонезійській провінції Північна Суматра. Через виверження вулкана вулиці прилеглих районів вкрились попелом, повідомляє PM Breaking News.

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Влада Індонезії радить мешканцям триматися від вулкана Синабунг на відстані понад трьох кілометрів і носити маски для захисту від попелу.

Breaking: Mount Sinabung Volcano in Sumatra, Indonesia, has erupted. pic.twitter.com/j7oKA6nr0g — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 10, 2020



Місцевих просять триматись від вулкана на відстані понад 3 кілометри / Фото: tsn.ua



Величезний стовп пилу та диму піднявся в небо / Фото: tsn.ua



Вулиці накрило попелом / Фото: tsn.ua

Дивіться відео: виверження індонезійського вулкана Синабунг

Що відомо про вулкан Синабунг?

Синабунг є одним з понад 120 активних вулканів в країні. Він схильний до сейсмічної активності, адже розташований на тихоокеанському "Вогняному кільці". "Вогняне кільце" – це дуга вулканів та лінії розломів, які оточують басейн Тихого океану. Синабунг має чотири вулканічні кратери, тільки один з яких активний.

В Індонезії вулкану привласнена категорія "B", що означає, не обов'язковий інтенсивний контроль.

Останні виверження вулкану

Виверження у 2010 році

Після декількох днів гулу 29 серпня 2010 року сталось виверження Синабунгу. Попіл піднявся на 1,5 кілометри в небо, а лава заповнила кратер. Понад 6 тисяч селян було евакуйовано.

Виверження вулкану у 2018 році

У лютому 2018 року Синабунг знову прокинувся. Тоді стовп попелу від виверження піднявся на понад 5 тисяч метрів у висоту. А хмари гарячого попелу поширилися на 4,9 тисячі метрів у південному напрямку.

Австралійське відомство, яке спостерігає за вулканічним попелом у регіоні, оголосило "червоний рівень" небезпеки для авіакомпаній.