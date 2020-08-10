В Індонезії вибухнув вулкан: вражаючі фото та відео
У індонезійській провінції сталось виверження вулкану Синабунг. Стовп диму, пилу та інших вулканічних матеріалів здійнявся в небо на кілька тисяч метрів. Інформації про постраждалих немає.
Вулкан Синабунг розташований в індонезійській провінції Північна Суматра. Через виверження вулкана вулиці прилеглих районів вкрились попелом, повідомляє PM Breaking News.
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Влада Індонезії радить мешканцям триматися від вулкана Синабунг на відстані понад трьох кілометрів і носити маски для захисту від попелу.
Місцевих просять триматись від вулкана на відстані понад 3 кілометри / Фото: tsn.ua
Величезний стовп пилу та диму піднявся в небо / Фото: tsn.ua
Вулиці накрило попелом / Фото: tsn.ua
Дивіться відео: виверження індонезійського вулкана Синабунг
Що відомо про вулкан Синабунг?
Синабунг є одним з понад 120 активних вулканів в країні. Він схильний до сейсмічної активності, адже розташований на тихоокеанському "Вогняному кільці". "Вогняне кільце" – це дуга вулканів та лінії розломів, які оточують басейн Тихого океану. Синабунг має чотири вулканічні кратери, тільки один з яких активний.
В Індонезії вулкану привласнена категорія "B", що означає, не обов'язковий інтенсивний контроль.
Останні виверження вулкану
Виверження у 2010 році
Після декількох днів гулу 29 серпня 2010 року сталось виверження Синабунгу. Попіл піднявся на 1,5 кілометри в небо, а лава заповнила кратер. Понад 6 тисяч селян було евакуйовано.
Виверження вулкану у 2018 році
У лютому 2018 року Синабунг знову прокинувся. Тоді стовп попелу від виверження піднявся на понад 5 тисяч метрів у висоту. А хмари гарячого попелу поширилися на 4,9 тисячі метрів у південному напрямку.
Австралійське відомство, яке спостерігає за вулканічним попелом у регіоні, оголосило "червоний рівень" небезпеки для авіакомпаній.