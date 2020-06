Влада просить жителів прилеглих до вулкана населених пунктів підготуватися до можливої евакуації. Окрім того, мешканців просять залишатися за межами 3-кілометрової забороненої зони, передає Sky News.

За останню добу Мерапі вивергався вже двічі. Обидва виверження тривали майже 5 хвилин та супроводжувалися потужним гуркотом.



Вулкан Мерапі у хмарі попелу / Фото Getty images



Вулкан Мерапі / Фото Getty images

Вулкан також викинув хмару попелу заввишки 6 кілометрів. Пил та попіл з вулкана вже осідає на вулицях навколишніх населених пунктів.



Попіл вже осідає на вулицях міст / Фото Getty images

У геологічному агентстві Індонезії вже порадили літакам бути обережними у цьому районі.

Виверження вулкану Мерапі: відео

Indonesia's Mount Merapi, one of world's most active volcanoes, spews ash and hot gas in new eruption pic.twitter.com/qGJY29VKkj

Indonesia: On Sunday, the Merapi volcano spat ash and hot gas in a column of smoke reaching 6 km in the sky. The ash clouds of Mount Merapi, accompanied by a rumble heard for miles, covered several villages on the main island of Java.#Indonesia #Merapi pic.twitter.com/VnE9sIYYLd