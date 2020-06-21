В Індонезії на острові Ява активізувався місцевий вулкан Мерапі. Зону навколо нього вже оточили рятувальники.

Влада просить жителів прилеглих до вулкана населених пунктів підготуватися до можливої евакуації. Окрім того, мешканців просять залишатися за межами 3-кілометрової забороненої зони, передає Sky News.

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За останню добу Мерапі вивергався вже двічі. Обидва виверження тривали майже 5 хвилин та супроводжувалися потужним гуркотом.



Вулкан Мерапі у хмарі попелу / Фото Getty images



Вулкан Мерапі / Фото Getty images

Вулкан також викинув хмару попелу заввишки 6 кілометрів. Пил та попіл з вулкана вже осідає на вулицях навколишніх населених пунктів.



Попіл вже осідає на вулицях міст / Фото Getty images

У геологічному агентстві Індонезії вже порадили літакам бути обережними у цьому районі.

Виверження вулкану Мерапі: відео

Indonesia's Mount Merapi, one of world's most active volcanoes, spews ash and hot gas in new eruption pic.twitter.com/qGJY29VKkj — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 21, 2020

Виверження вулкану Мерапі: відео

Indonesia: On Sunday, the Merapi volcano spat ash and hot gas in a column of smoke reaching 6 km in the sky. The ash clouds of Mount Merapi, accompanied by a rumble heard for miles, covered several villages on the main island of Java.#Indonesia #Merapi pic.twitter.com/VnE9sIYYLd — ISCResearch (@ISCResearch) June 21, 2020

Що відомо про вулкан Мерапі

Мерапі – один з найактивніших вулканів у світі й найбільший в Індонезії, розташований на острові Ява.

Останнє найбільше виверження вулкану сталося у 2010 році. Тоді загинули 300 людей, ще 280 тисяч були евакуйовані.

Невелике виверження Мерапі спостерігалося у лютому 2019 року.



Виверження вулкану Мерапі у 2019 році / Фото Getty images

Вулкан Мерапі на карті: