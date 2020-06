Власти просят жителей прилегающих к вулкану населенных пунктов подготовиться к возможной эвакуации. Кроме того, жителей просят оставаться за пределами 3-километровой запретной зоны, передает Sky News.

Ранее Проснулся печально знаменитый вулкан Анак-Кракатау в Индонезии: жуткое видео и фото

За последние сутки Мерапи извергался уже дважды. Оба извержения продолжались почти 5 минут и сопровождались мощным грохотом.



Вулкан Мерапи в облаке пепла / Фото Getty images



Вулкан Мерапи / Фото Getty images

Вулкан также выбросил облако пепла высотой 6 километров. Пыль и пепел из вулкана уже оседает на улицах окрестных населенных пунктов.



Пепел уже оседает на улицах городов / Фото Getty images

В геологическом агентстве Индонезии уже посоветовали самолетам быть осторожными в этом районе.

Извержение вулкана Мерапи: видео

Indonesia's Mount Merapi, one of world's most active volcanoes, spews ash and hot gas in new eruption pic.twitter.com/qGJY29VKkj

Извержение вулкана Мерапи: видео

Indonesia: On Sunday, the Merapi volcano spat ash and hot gas in a column of smoke reaching 6 km in the sky. The ash clouds of Mount Merapi, accompanied by a rumble heard for miles, covered several villages on the main island of Java.#Indonesia #Merapi pic.twitter.com/VnE9sIYYLd