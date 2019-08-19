Industrial Innovation Group – лидер на рынке идентификационных документов

Бесконтактные платежи, ID-документы, электронное правительство и даже электронное государство. В Украине активно разрабатываются и внедряются уникальные IT-технологии.

Более 10 лет полный технологический цикл по предоставлению услуг на рынке идентификационных документов и платежных карт обеспечивает украинская группа компаний Industrial Innovation Group. Она признана мировым лидером в области высоких технологий.

Партнерами компании были правительства нашего государства и зарубежных стран. Ее услугами пользуются также и всемирно известные бренды. О развитии уникальных технологий в эфире 24 канала рассказала основатель и председатель Совета директоров ООО "Полли-Сервис" Наталья Кочубей.

Уже более 10 лет Industrial Innovation Group обеспечивает полный технологический цикл по предоставлению высокотехнологичных услуг. Что удалось сделать за это время, какие проекты реализовать?

– За время работы компании проведена очень серьезная работа, потому что сфера защищенной печати относится к высокотехнологичной отрасли. Она развивается ежедневно, ежечасно. Существует и отдельная отрасль, которая относится к фальсификации идентификационных документов.

– Капиталы в этой отрасли гораздо выше, чем капиталы по подделке платежных карт, потому что стоимость ID-документов выше, чем по подделке платежных карт.

– Мы очень серьезно и ответственно относимся к нашей работе. Группа компаний занимается внедрением проектов ID-карт, ID-документов, электронных паспортов и платежных карт.

За время нашей работы, нам удалось "под ключ" разработать и внедрить два персонализированных центра. Первый – это государственный центр персонализации МВД Украины, а второй – это межбанковское бюро персонализации платежных карт VISA и MasterCard.

IIG создал интеллектуальную архитектуру передачи данных и персонализации паспортов на ювелирные изделия всемирно известных компаний De Beers Diamonds Jewellers. Какие экономические выгоды это имеет?

– Это очень интересный опыт, который можно внедрять для различных украинских и международных брендов. Тот опыт, который мы разработали сами – это система, которая построена таким способом: централизованно по защищенным каналам данные о ювелирных изделиях, включая информацию о драгоценных камнях, передавались по каналам в украинское бюро персонализации.