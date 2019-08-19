Industrial Innovation Group – лідер на ринку ідентифікаційних документів

Безконтактні платежі, ID-документи, електронний уряд та навіть електронна держава. В Україні активно розробляються та впроваджуються унікальні IT-технології.

Більше 10 років повний технологічний цикл з надання послуг на ринку ідентифікаційних документів і платіжних карт забезпечує українська група компаній Industrial Innovation Group. Її визнано світовим лідером в галузі високих технологій.

Партнерами компанії були уряди нашої держави і зарубіжних країн. Її послугами користуються також й всесвітньо відомі бренди. Про розвиток унікальних технологій в ефірі 24 каналу розповіла засновник та голова Ради директорів ТОВ "Поллі-Сервіс" Наталія Кочубей.

Вже більше, ніж 10 років Industrial Innovation Group забезпечує повний технологічний цикл з надання високотехнологічних послуг. Що вдалося зробити за цей час, які проекти реалізувати?

– За час роботи компанії проведена дуже серйозна робота, бо сфера захищеного друку відноситься до високотехнологічної галузі. Вона розвивається щоденно, щогодинно. Існує й окрема галузь, яка відноситься до фальсифікації ідентифікаційних документів.

– Капітали у цій галузі набагато вищі, ніж капітали по підробці платіжних карт, тому що вартість ID-документів вища, ніж по підробці платіжних карт.

– Ми дуже серйозно та відповідально ставимося до нашої роботи. Група компаній займається впровадженням проектів ID-карт, ID-документів, електронних паспортів та платіжних карт.

За час нашої роботи, нам вдалося "під ключ" розробити та впровадити два персоналізованих центра. Перший – це державний центр персоналізації МВД України, а другий – це міжбанківське бюро персоналізації платіжних карт VISA та MasterCard.

IIG створив інтелектуальну архітектуру передачі даних і персоналізації паспортів на ювелірні вироби всесвітньо відомих компаний De Beers Diamonds Jewellers. Які економічні вигоди це має?

– Це дуже цікавий досвід, який можна впроваджувати для різних українських та міжнародних брендів. Той досвід, який ми розробили самі – це система, яка побудована таким способом: централізовано по захищеним каналам дані про ювелірні вироби, включаючи інформацію про дорогоцінні камені, передавалися по каналам в українське бюро персоналізації.