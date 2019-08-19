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      Industrial Innovation Group – лідер на ринку ідентифікаційних документів

      Актуальне інтерв'ю 45 Читать новость на русском

      Безконтактні платежі, ID-документи, електронний уряд та навіть електронна держава. В Україні активно розробляються та впроваджуються унікальні IT-технології.

      Більше 10 років повний технологічний цикл з надання послуг на ринку ідентифікаційних документів і платіжних карт забезпечує українська група компаній Industrial Innovation Group. Її визнано світовим лідером в галузі високих технологій.

      Партнерами компанії були уряди нашої держави і зарубіжних країн. Її послугами користуються також й всесвітньо відомі бренди. Про розвиток унікальних технологій в ефірі 24 каналу розповіла засновник та голова Ради директорів ТОВ "Поллі-Сервіс" Наталія Кочубей.

      Вже більше, ніж 10 років Industrial Innovation Group забезпечує повний технологічний цикл з надання високотехнологічних послуг. Що вдалося зробити за цей час, які проекти реалізувати?

      – За час роботи компанії проведена дуже серйозна робота, бо сфера захищеного друку відноситься до високотехнологічної галузі. Вона розвивається щоденно, щогодинно. Існує й окрема галузь, яка відноситься до фальсифікації ідентифікаційних документів.

      – Капітали у цій галузі набагато вищі, ніж капітали по підробці платіжних карт, тому що вартість ID-документів вища, ніж по підробці платіжних карт.

      – Ми дуже серйозно та відповідально ставимося до нашої роботи. Група компаній займається впровадженням проектів ID-карт, ID-документів, електронних паспортів та платіжних карт.

      За час нашої роботи, нам вдалося "під ключ" розробити та впровадити два персоналізованих центра. Перший – це державний центр персоналізації МВД України, а другий – це міжбанківське бюро персоналізації платіжних карт VISA та MasterCard.

      IIG створив інтелектуальну архітектуру передачі даних і персоналізації паспортів на ювелірні вироби всесвітньо відомих компаний De Beers Diamonds Jewellers. Які економічні вигоди це має?

      – Це дуже цікавий досвід, який можна впроваджувати для різних українських та міжнародних брендів. Той досвід, який ми розробили самі – це система, яка побудована таким способом: централізовано по захищеним каналам дані про ювелірні вироби, включаючи інформацію про дорогоцінні камені, передавалися по каналам в українське бюро персоналізації.

      blog_ava
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      19 серпня
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      Джерело: 24 канал
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