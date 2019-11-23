Индустриальный парк во Львове: 3000 рабочих мест и высокая средняя зарплата

Индустриальный парк, который планируют построить в промзоне "Рясне-2" под Львовом, предоставит более 3000 рабочих мест со средней зарплатой не менее 10 тысяч гривен. Такие индустриальные парки успешно создают в Европе.

В проект строительства этого парка компания "СТР" уже инвестировала более 50 миллионов гривен. Ежегодно инвестор платит почти 2 миллиона гривен земельного налога. Размер инвестиций на этапе строительства индустриального парка должен был составить 100 миллионов долларов, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Несколько примеров о том, как соседи-европейцы привлекают инвесторов

В свое время правительство Словакии инвестировало 184 миллиона крон в строительство индустриального парка Кехнец (18 километров от Кошице). Стоимость земельного участка для инвесторов составила 1,4 доллара за 1 квадратный метр. Для сравнения, компания, которая планирует построить индустриальный парк во Львове, оплатила почти 9 долларов за 1 квадратный метр.

Смотрите видео о будущем индустриальном парке во Львове:

В Польше города могут определять льготы по налогам и сборам самостоятельно (устав от 12.01.1991 года), в частности, освобождать от уплаты налога на недвижимость (основной налог для формирования бюджета). Предусмотрена возможность создания специальных экономических зон и предоставления государственной помощи в форме субсидий на закупку оборудования, создание каждого нового рабочего места. Таким образом, компании могут претендовать на компенсацию даже до 50% инвестиционных расходов, включая предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.

Подобная система инвестиционных стимулов работает в Чехии, Словакии. Образцовыми в стимулировании инвестиций и развития индустриальных парков считаются Румыния и Болгария. Еще 10 лет туда активно начали переносить производственные мощности ведущие компании со всего мира, которых привлекали низкими ценами на землю, компенсацией расходов на инфраструктуру и дотациями за выполнение инвестиционных обязательств.