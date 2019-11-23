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      Индустриальный парк во Львове: 3000 рабочих мест и высокая средняя зарплата

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      Проект индустриального парка во Львове / Кадр с видео

      Индустриальный парк, который планируют построить в промзоне "Рясне-2" под Львовом, предоставит более 3000 рабочих мест со средней зарплатой не менее 10 тысяч гривен. Такие индустриальные парки успешно создают в Европе.

      В проект строительства этого парка компания "СТР" уже инвестировала более 50 миллионов гривен. Ежегодно инвестор платит почти 2 миллиона гривен земельного налога. Размер инвестиций на этапе строительства индустриального парка должен был составить 100 миллионов долларов, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

      Узнайте, действительно ли Львовский городской совет нарушил закон, продав землю для индустриального парка

      Несколько примеров о том, как соседи-европейцы привлекают инвесторов

      В свое время правительство Словакии инвестировало 184 миллиона крон в строительство индустриального парка Кехнец (18 километров от Кошице). Стоимость земельного участка для инвесторов составила 1,4 доллара за 1 квадратный метр. Для сравнения, компания, которая планирует построить индустриальный парк во Львове, оплатила почти 9 долларов за 1 квадратный метр.

      Смотрите видео о будущем индустриальном парке во Львове:

      В Польше города могут определять льготы по налогам и сборам самостоятельно (устав от 12.01.1991 года), в частности, освобождать от уплаты налога на недвижимость (основной налог для формирования бюджета). Предусмотрена возможность создания специальных экономических зон и предоставления государственной помощи в форме субсидий на закупку оборудования, создание каждого нового рабочего места. Таким образом, компании могут претендовать на компенсацию даже до 50% инвестиционных расходов, включая предоставление земельного участка в безвозмездное пользование.

      Подобная система инвестиционных стимулов работает в Чехии, Словакии. Образцовыми в стимулировании инвестиций и развития индустриальных парков считаются Румыния и Болгария. Еще 10 лет туда активно начали переносить производственные мощности ведущие компании со всего мира, которых привлекали низкими ценами на землю, компенсацией расходов на инфраструктуру и дотациями за выполнение инвестиционных обязательств.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости Львова
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