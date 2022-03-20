Обесценивание гривны считают вероятным не более четверти опрошенных

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Опрос был проведен 18 марта.

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По мнению украинцев, инфляция, рост цен и дефицит топлива – это угрозы, которые могут возникнуть с высокой вероятностью уже в ближайшие несколько месяцев.

45% опасаются инфляции и роста цен. Относительно дефицита топлива, то этого опасаются 38% украинцев.

Обесценивание гривны и срыв посевной кампании считают вероятным не более четверти опрошенных, голод – 13%. Жители восточных регионов несколько больше боятся наступления упомянутых угроз, чем жители других макрорегионов,

– свидетельствуют результаты опроса.

Угрозы, которые по мнению украинцев, могут возникнуть / Инфографика "Рейтинг"

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