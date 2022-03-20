Знецінення гривні вважають ймовірним не більше чверті опитаних
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг". Опитування було проведеного 18 березня.
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На думку українців, інфляція, ріст цін та дефіцит палива – це загрози, які можуть виникнути з високою ймовірністю вже у найближчі декілька місяців.
45% побоюються інфляції та росту цін. Щодо дефіциту палива, то цього побоюються 38% українців.
Знецінення гривні й зрив посівної кампанії вважають ймовірним не більше чверті опитаних, голод – 13%. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться настання згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів,
– свідчать результати опитування.
Загрози, які на думку українців, можуть виникнути / Інфографіка "Рейтинг"
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