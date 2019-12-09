Инфляция в Украине сократилась до 5,1% в год

Цены в Украине в ноябре 2019 года выросли на 0,1%. В целом уровень инфляции в Украине составил 5,1%.

Больше всего в ноябре 2019 года цены упали на фрукты – на 4,4% за месяц, сообщают в Государственной службе статистики Украины.

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Цены на сахар снизились на 2,5%, а на рыбу и мясо – на 0,7-1%. Кроме того, снизились цены на одежду – на 1,1% и на обувь – на 1,9%.

Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – потеряли часть своей реальной стоимости.

Бытовая техника в Украине подешевела на 0,1%, а услуги транспорта – на 0,3%.

Заметим, что жилищно-коммунальные услуги за месяц подорожали на 2,8% из-за роста цены на газ на 12,7%. Стоимость электричества для населения не изменилась, а цены на водоснабжение выросли на 0,6%.

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Интересно, что расходы украинский на еду и безалкогольные напитки составляли 46,2% от их общих расходов в первом полугодии 2019 года. В то же время жители Евросоюза на еду и напитки тратят 12,1% от их общих расходов. Больше данных – по ссылке.

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