10:24
2 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Публикации Статьи
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Новые деньги: какие банкноты выйдут из обращения и что их заменит

      322 Читати новину українською
      / Коллаж 24 канала

      Нацбанк завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны. Это делается для защиты от подделок украинских денег, экономии средств для государства и удобства расчетов. Какие еще изменения ожидают наши деньги – в материале 24 канала.

      Защита от подделок

      Современные технологии позволяют достаточно легко подделывать бумажные деньги. Сейчас фальшивки буквально заполонили Украину. Их можно получить в магазине, на рынке и даже в банке.

      Фото: Монеты достоинством в 5 гривен войдут в обращение с 20 декабря

      Собственно, непроблематично их купить на сайтах бесплатных объявлений. Где убеждают покупателей в качестве подделок, которые можно использовать для розыгрышей. Однако дельцы такими горе деньгами ловко рассчитываются в торговой сети. А там, в суматохе, никто не всматривается – настоящие они или нет. Особенно, когда речь идет о мелочи.

      Какими будут новые монеты Украины, смотрите здесь:

      Как объясняет координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов, центробанки разных стран постоянно работают над усовершенствованием современных средств противодействия мошенничеству и производству фальшивых денег.

      К теме: Замена бумажных денег на монеты: какие преимущества получат украинцы

      "Сейчас НБУ завершает смену линейки поколения денег. Еще в этом году будут выпущены обновленные 50 гривен, в следующем – 200 гривен новой серии. Это самая защищенная серия. Год от года происходит совершенствование различных защитных элементов, таких как Spark, банкнотная лента, других элементов, которые видно под инфракрасным освещением. И так делают все центробанки мира, выпускающие деньги", – рассказывает Блинов.

      До свидания бумажные деньги

      Национальный банк, в борьбе с подделками, вводит монеты номиналом 5 и 10 гривен. Постепенно они заменят бумажные банкноты. Также в ближайшее время планируется ввести обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен. На обновленных купюрах усовершенствуют систему защиты от подделок. В то же время, эти купюры по своему дизайну наследуют банкноты нового поколения гривны – номиналами 20, 100, 500 и 1000 гривен. Таким образом Нацбанк завершит оптимизацию текущего номинального ряда. Эта оптимизация продолжалась с 2014 года.

      Главные даты:

      • 20 декабря 2019 года – в обращении появятся монеты номиналом 5 гривен и обновленные банкноты номиналом 50 гривен;
      • 25 февраля 2020 года  – в обращение введут обновленные банкноты номиналом 200 гривен;
      • в середине 2020 года – введут в обращение монеты номиналом 10 гривен.

      Однако потребителям не стоит пугаться, и в дальнейшем рассчитываться можно будет одновременно как старыми банкнотами, так и новыми монетами. Таким образом бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изымать из обращения, поэтому ими будут рассчитываться, пока бумажные деньги не испортятся.

      нові гроші, гроші, старі купюри
      Что нужно знать о новых банкнотах / Фото пресс-службы НБУ

      Выпуск банкнот нового номинала – 1000 гривен и постепенная замена купюр до 10 гривен монетами – следствие нескольких волн мощной инфляции. Достаточно вспомнить период 2014-15 годов, тогда инфляция в годовом измерении достигала 60% годовых.

      По мнению Андрея Блинова, изменение банкнотно-монетного ряда – реакция на инфляцию, которая достаточно давно произошла. Эксперт добавляет, что в 2006 году в Украине был выпущен самый большой, до недавнего времени, номинал – 500 гривен. Средняя зарплата тогда была в десять раз меньше, чем сейчас. Соответственно – и цены.

      Нужно понимать: выпуск банкнот большего номинала означает не инфляцию в будущем, а в прошлом,
      – отмечает Блинов.

      Еще один очень важный фактор – сегодня НБУ постоянно выводит некоторые деньги из оборота. Так происходит потому, что какое-то время национальный банк добавлял в параллельное обращение к банкнотам – монеты. Сегодня, в параллельном обращении находятся как банкноты в 1 гривну, так и монеты аналогичного номинала. Конечно, постепенно бумажные деньги будут выводить из обращения.

      Зачем меняют деньги

      Замена банкнот на монеты делается для достижения оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту. Объясняя такое решение глава НБУ Яков Смолий рассказывал, что в международной практике номинальные ряды имеют в среднем 12 номиналов денежных знаков.

      Интересно: Какая судьба ожидает бумажные гривны после появления монет в 5 и 10 гривен

      Дело в том, что еще недавно в обращении было аж 7 единиц банкнот и монет. Это без купюры в тысячу гривен, которая стала 18 такой единицей. Соответственно, это очень длинный ряд. Если посмотреть, то в большинстве стран со стабильной финансовой системой, такой ряд составляет 10, 12, 14 единиц. В среднем длина такого банкнотно-монетного ряда – 12 единиц. НБУ постепенно приводит откорректированный банкнотно-монентний ряд к такому количеству. Будет 6 банкнот 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Соответственно, будет столько же монет. Это такие перспективы. К сожалению, они фиксируют то, что произошло с нашей экономикой в ​​2006, 2008, 2014 и 2015 годах, когда была достаточно высокая инфляция. Это логическая реакция на инфляцию тех лет.

      порвані гроші, старі купюриБумажные деньги быстро портятся / Фото 24 канала

      Быстрое старение денег

      Еще одна причина – быстрое "старение" денег. Ведь, если обычно купюры большого номинала 200 или 500 гривен люди держат в конвертах, кошельках, то есть в тех местах, где они меньше изнашиваются, мелочь нередко мнется где-то в карманах и быстро изнашивается. "Мелкие банкноты изнашиваются буквально за год-два, монеты могут находиться в обращении и 10-20 лет, без потерь внешнего вида. Это мировая практика. Добавлю, что есть и экономическая составляющая себестоимости – у нас монеты 1, 2, 5, 10 гривен недорогие и современные, стальные с гальванопокрытием никелем", – добавляет Андрей Блинов.

      Переход части бумажных денег к монетам продолжается уже несколько лет. Это выгодно для бюджета: ведь свою прибыль НБУ впоследствии перечисляет в государственную казну.

      Невероятная сумма: Сколько денег заробитчане перечислят в Украину до конца года

      "Фактически за счет того, что в предыдущие годы была высокая инфляция мы не пользовались мелкими монетами, поэтому их, в принципе, необходимо было выводить из обращения. Также монеты служат значительно дольше бумажных денег. Монета 25 и 30 лет будет служить, поэтому на впуске новых денег можно сэкономить. Это нормальный процесс", – резюмирует глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

      Кто хочет взять Савченко замуж: экс-нардеп поделилась личным – видео
      сегодня
      1106
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Деньги Публикации Статьи НБУ Инфляция Яков Смолий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:01 Білий понеділок замість Чорної п'ятниці
      Сонячна Соля 160
      сегодня , 09:01 Новые деньги: какие банкноты выйдут из обращения и что их заменит
      Ірина Поліщук 321
      сегодня , 08:50 Як розвиватиметься альтернативна енергетика України
      Тимур Чмерук 260
      сегодня , 08:02 Главные новости 1 декабря: убийство сына депутата в Киеве, потери на Донбассе
      Северин Трач 938
      сегодня , 01:10 Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве
      Андрій Шляхтін 8619
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук