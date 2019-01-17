Какая судьба ожидает бумажные гривны после появления монет в 5 и 10 гривен

Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, поэтому украинцы смогут в течение неограниченного времени параллельно рассчитываться как новыми монетами номиналом в 1, 2, 5, 10 гривен, так и банкнотами соответствующих номиналов.

Ранее 24 канал сообщал, что Национальный банк планирует постепенно ввести новые 5-гривневые монеты, а в будущем еще и монеты номиналом в 10 гривен. По мнению госрегулятора, замена банкнот должна продлить срок службы денежных наличных знаков в Украине, ведь банкноты со временем очень сильно изнашиваются.

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Как впоследствии пояснили в НБУ, бумажные деньги соответствующих номиналов будут находиться в обороте параллельно как с выпущенными уже монетами в 1 и 2 гривны, так и с запланированными к выпуску монетами в 5 и 10 гривен.

"Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускать только для нужд коллекционеров", – отметили представители Нацбанка в комментарии УНИАН.

Также в центральном украинском банке уточнили, что введение в оборот новых монет номиналами 5 и 10 гривен запланировано на 2019-2020 годы, но точную дату они сообщат дополнительно, за несколько месяцев до этого.

Добавим, что решение о введении новых монет должно принять правления НБУ.

Напомним, летом 2018 года Национальный банк прекратил чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, однако они и в дальнейшем остаются законным средством платежа на территории Украины. Кроме того, госрегулятор позволил продавцам не давать покупателям сдачи. Например, если человек будет покупать что-то за 4 гривны 70 копеек, а продавец не будет иметь 30 копеек сдачи, то этот товар будет стоить покупателю именно 5 гривен, а не 4 гривны 70 копеек, как написано на ценнике.

Монеты которых номиналов сейчас находятся в обороте в Украине?В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривна. Сейчас в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривны.