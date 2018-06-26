В Украине останавливают чеканку мелких монет: НБУ назвал дату

Национальный банк Украины останавливает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Решение регулятора вступает в действие с 1 июля 2018 года. Несмотря на это, НБУ продолжит выпускать монеты номиналами 10 и 50 копеек.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год,

– заверил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

Также в НБУ уточнили, что монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Национальный банк не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления Национального банка.

"Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. При наличии у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю здачу этими номиналами. Только в при отсутствии монет указанных номиналов и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке", – добавили в НБУ.

При этом, закругление не будет осуществляться при безналичных расчетах.