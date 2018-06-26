18:19
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
24°C 12°C
  • середа
    27°C 16°C
  • четвер
    25°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Україні зупиняють карбування дрібних монет: НБУ назвав дату

876 Читать новость на русском
В Україні зупиняють карбування дрібних монет
В Україні зупиняють карбування дрібних монет / Ілюстративне фото

Національний банк України зупиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Рішення регулятора вступає в дію з 1 липня 2018 року. Попри це, НБУ продовжить випускати монети номіналами 10 і 50 копійок.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Читайте також: В Нацбанку розповіли, наскільки знецінилася гривня за всю свою історію

Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та дасть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу на понад 90 млн гривень на рік,
– запевнив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.

Також в НБУ уточнили, що монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, введені в обіг раніше, і надалі будуть використовуватися як засіб платежу. Національний банк не вилучатиме з обігу ці монети, і вони будуть перебувати в обігу необмежений період часу до окремого рішення правління Національного банку.

"Заокруглення буде застосовуватися лише у випадку відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою. У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами. Лише у разі відсутності монет зазначених номіналів і у покупця, і у продавця застосовуватиметься правило заокруглення загальної суми покупки в чеку", – додали у НБУ.

При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

Теги: Новини України НБУ Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
сьогодні, 18:00 Політичні репресії Луценка та Аброськіна: як затримують українських солдатів і волонтерів
Єгор Соболєв 99
Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
сьогодні, 17:00 Оправдание насилию: дело не в ромах, а в нас самих
Блог Медіа 547
Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
сьогодні, 15:00 Соцмережі та лікування: як Facebook і YouTube змінюють нашу медицину
Все про здоров'я 235
Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
сьогодні, 14:05 Розкопки на Поштовій: хто стоїть за знищенням артефактів часів Київської Русі
Дмитро Гнап 565
Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
сьогодні, 12:00 Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны
Ян Валетов 1662
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук