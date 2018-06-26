В Україні зупиняють карбування дрібних монет: НБУ назвав дату

Національний банк України зупиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Рішення регулятора вступає в дію з 1 липня 2018 року. Попри це, НБУ продовжить випускати монети номіналами 10 і 50 копійок.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Застосування правил заокруглення загальних сум розрахунків готівкою спростить щоденні розрахунки громадян та дасть можливість скоротити витрати держави на карбування і забезпечення грошового обігу на понад 90 млн гривень на рік,

– запевнив директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко.

Також в НБУ уточнили, що монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, введені в обіг раніше, і надалі будуть використовуватися як засіб платежу. Національний банк не вилучатиме з обігу ці монети, і вони будуть перебувати в обігу необмежений період часу до окремого рішення правління Національного банку.

"Заокруглення буде застосовуватися лише у випадку відсутності монет дрібних номіналів при розрахунках готівкою. У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів, він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами. Лише у разі відсутності монет зазначених номіналів і у покупця, і у продавця застосовуватиметься правило заокруглення загальної суми покупки в чеку", – додали у НБУ.

При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.