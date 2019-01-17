Яка доля очікує на паперові гривні після появи монет у 5 і 10 гривень

Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуться з обігу, тому українці зможуть упродовж необмеженого часу паралельно розраховуватися як новими монетами номіналами у 1, 2, 5, 10 гривень, так і банкнотами відповідних номіналів.

Раніше 24 канал повідомляв, що Національний банк планує поступово запровадити нові 5-гривневі монети, а й майбутньому ще й монети номіналом у 10 гривень. На переконання держрегулятора, заміна банкнот має продовжити термін служби грошових готівкових знаків в Україні, адже банкноти з часом дуже сильно зношуються.

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Як згодом пояснили в НБУ, паперові гроші відповідних номіналів перебуватимуть в обігу паралельно як з випущеними вже монетами у 1 і 2 гривні, так і з запланованими до випуску монетами у 5 і 10 гривень.

"Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуться з обігу, але з часом НБУ припинить друкувати ці банкноти й додатково поповнювати ними грошовий оборот. Банкноти відповідних номіналів випускатимуть лише для потреб колекціонерів", – зазначили представники Нацбанку у коментарі УНІАН.

Також у центральному українському банку уточнили, що введення в обіг нових монет номіналами 5 і 10 гривень заплановано на 2019-2020 роки, але точну дату вони повідомлять додатково, за кілька місяців до цього.

Додамо, що рішення щодо запровадження нових монет має ухвалити правління НБУ.

Нагадаємо, улітку 2018 року Національний банк припинив карбувати монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, однак вони й надалі залишаються законним засобом платежу на території України. Крім того, держрегулятор дозволив продавцям не давати покупцям решту. Наприклад, якщо людина купуватимете щось за 4 гривні 70 копійок, а продавець не матиме 30 копійок решти, то цей товар коштуватиме покупцю саме 5 гривень, а не 4 гривні 70 копійок, як написано на ціннику.

Монети яких номіналів зараз перебувають у обігу в Україні? У вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. Зараз в Україні в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1-2 гривні .