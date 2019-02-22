Замена бумажных денег на монеты: какие преимущества получат украинцы

Национальный банк Украины прекращает печатать бумажные банкноты номиналом 5 и 10 гривен. Теперь им на смену придут новенькие металлические монеты, а в оборот их планируют запустить в течение этого и следующего 2020-го года. Со временем, они полностью заменят бумажные деньги.

Зачем НБУ меняет денежные купюры на монеты?

Для начала отметим, что банкноты не нужно специально обменивать на монеты. Они остаются законным платежным средством и будут изыматься из обращения по мере их износа. Постепенно они будут полностью заменены на монеты.

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Украинский экономист Александр Дорошенко утверждает, что замена банкнот – это подготовка к инфляции. А вот в НБУ утверждают, что накопили 20 миллиардов долларов золотовалютных запасов, а следовательно – инфляции не будет.

В этом году мы ожидаем два транша по 1,3 миллиарда. Один в мае, другой в сентябре. Эти средства будут направляться в золотовалютные резервы,

– сказал глава НБУ Яков Смолий.

Преимущества изменения банкнот на монеты

Есть в этом положительные стороны – экономия. Например, мелкие номиналы купюр изнашиваются в среднем за два года: рвутся, мнутся или теряются. Ежегодно НБУ изымает около 800 миллионов испорченных купюр. К тому же, постоянная печать новых банкнот стоит денег. Если говорить о монетах, то их срок службы более 20 лет, и по прогнозам, замена сэкономит Украине за этот период 1 миллиард гривен.



Бумажные купюры часто портятся и рвутся

Еще одно преимущество ликвидации мелких копеек и номиналов – упрощение расчета. Если последняя цифра в чеке от 1 до 4, то сумма округляется к нулю. Соответственно от 5 до 9 – к 10. К примеру, чек в супермаркете на 82 гривны, 52 копейки – по новой схеме чек составит 82,50. Но при расчете банковской картой такая схема не действует.

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Еще одна важная причина: оптимизация наличного обращения и безналичного расчета. Если проще, то в прошлом году на каждого украинца приходилось 293 монеты. Ликвидация мелких копеек и округление до 2020 года уменьшит эту цифру до 158-ми, а это на 47% меньше.

Замена бумаги на монеты не означает уменьшение покупательной способности. Это стимулирует безналичные расчеты. По сравнению с предыдущими годами, в 2018 году доля безналичных операций повысилась до 44%. Банки смогут сэкономить на транспортировке денег, подсчете и других операций с наличными.



Украинцы стали чаще использовать безналичный расчет

К тому же, это будет стимулировать рост экономики, ведь в планах НБУ – перевод компаний на безналичные расчеты.

Как чеканятся новые украинские монеты?

На всю страну есть один монетный двор. Создание "твердых денег" начинается именно там. Для этого сначала привозят заготовки из металла с гальваническим покрытием. Затем бросают под пресс – 550 ударов в секунду выдавливают четкое изображение. Готово.

В монет есть свои плюсы. Например, они долго служат и в случае повреждения легко переплавляются. Но и минусов не мало: легко теряются, неудобство в использовании и существенный недостаток – возможность подделки.



Плюсы и минусы монет

Вообще, замена бумажных банкнот на монеты – достаточно распространенная мировая практика. Например, замена банкнот низких номиналов только усилит стремление Украины в приближении к европейским стандартам, где в обращении монеты в 1 и 2 евро. Кстати, такие "твердые деньги" используют также Япония, Канада, Великобритания, Австралия, Молдова, Норвегия и Новая Зеландия.