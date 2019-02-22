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      Заміна паперових грошей на монети: які переваги отримають українці

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      Національний банк України припиняє друкувати паперові банкноти номіналом 5 і 10 гривень. Тепер їм на заміну прийдуть новенькі металеві монети, а в обіг їх планують запустити протягом цього і наступного 2020-го року. З часом, вони повністю замінять паперові гроші.

      Навіщо НБУ змінює грошові купюри на монети?

      Для початку зазначимо, що банкноти не потрібно спеціально обмінювати на монети. Вони залишаються законним платіжним засобом і вилучатимуться з обігу по мірі їхнього зношення. Поступово вони будуть повністю замінені на монети.

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      Український економіст Олександр Дорошенко стверджує, що заміна банкнот – це підготовка до інфляції. А от у НБУ переконують, що накопичили 20 мільярдів доларів золотовалютних запасів, а отже – інфляції не буде.

      В цьому році ми очікуємо два транші по 1,3 мільярда. Один у травні, інший у вересні. Ці кошти будуть спрямовуватися до золотовалютних резервів,
      – сказав голова НБУ Яків Смолій.

      Переваги зміни банкнот на монети

      Є у цьому позитивні сторони – заощадження. Наприклад, дрібні номінали купюр зношуються в середньому за два роки: рвуться, мнуться чи губляться. Щороку НБУ вилучає близько 800 мільйонів зіпсованих купюр. До того ж, постійний друк нових банкнот коштує грошей. Якщо говорити про монети, то їхній строк служби понад 20 років, і за прогнозами, заміна заощадить Україні за цей період 1 мільярд гривень.

      Паперові купюри часто псуються та рвуться
      Паперові купюри часто псуються та рвуться

      Ще одна перевага ліквідації дрібних копійок і номіналів – спрощення розрахунку. Якщо остання цифра в чеку від 1 до 4, то сума заокруглюється до нуля. Відповідно від 5 до 9 – до 10. До прикладу, чек у супермаркеті на 82 гривні, 52 копійки – за новою схемою чек становитиме 82,50. Але при розрахунку банківською картою така схема не діє.

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      Ще одна важлива причина: оптимізація готівкового обігу та безготівкового розрахунку. Якщо простіше, то минулого року на кожного українця припадало 293 монети. Ліквідація дрібних копійок і заокруглення до 2020-го року зменшить цю цифру до 158-ми, а це на 47% менше.

      Заміна паперу на монети не означає зменшення купівельної спроможності. Це стимулює безготівкові розрахунки. Порівняно із попередніми роками, 2018-го року частка безготівкових операцій підвищилася до 44%. Банки зможуть заощадити на транспортуванні грошей, підрахунку та інших операцій з готівкою.

      Українці почали частіше використовувати безготівковий розрахунок
      Українці почали частіше використовувати безготівковий розрахунок

      До того ж, це стимулюватиме ріст економіки, адже в планах НБУ – переведення компаній на безготівкові розрахунки.

      Як карбуються нові українські монети? 

      На всю країну є один монетний двір. Створення "твердих грошей" починається саме там. Для цього спочатку привозять заготовки з металу із гальванічним покриттям. Потім кидають під прес – 550 ударів на секунду видавлюють чітке зображення. Готово.

      У монет є свої плюси. Наприклад, вони довго служать і в разі пошкодження легко переплавляються. Але і мінусів не мало: легко губляться, незручність у використанні і найсуттєвіший недолік – можливість підробки.

      Плюси та мінуси монет
      Плюси та мінуси монет

      Взагалі, заміна паперових банкнот на монети – досить поширена світова практика. Наприклад, заміна банкнот низьких номіналів тільки посилить прагнення України в наближенні до Європейських стандартів, де в обігу монети в 1 і 2 євро. До речі, такі "тверді гроші" використовують також: Японія, Канада, Британія, Австралія, Молдова, Норвегія і Нова Зеландія.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Інфляція Кома НБУ
      Джерело: 24 канал
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